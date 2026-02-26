На Алтае вдова военнослужащего через суд лишила родственника выплат

Отец погибшего фактически не участвовал в жизни сына

26 февраля 2026, 10:14, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Республике Алтай суд удовлетворил иск вдовы погибшего военнослужащего и лишил его отца права на получение государственных выплат. Решение принято по результатам рассмотрения дела прокуратурой Майминского района, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Поводом для обращения в суд стало требование жительницы Горно-Алтайска исключить свекра из числа получателей единовременных пособий и страховых сумм, положенных в связи с гибелью ее супруга в зоне специальной военной операции. Военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей в марте 2025 года.

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что отец погибшего фактически не участвовал в жизни сына с раннего детства. Мужчина длительное время находился в детском доме, затем обучался в школе-интернате и полностью содержался за счет государства. Свидетельские показания подтвердили, что родитель не поддерживал с ним отношения, не оказывал ни материальной, ни моральной помощи, не принимал участия в воспитании и не интересовался судьбой ребенка», - отметили в суде.

С учетом представленных доказательств и позиции прокурора суд пришел к выводу о наличии оснований для лишения отца военнослужащего права на получение социальных выплат, связанных с гибелью сына. Решение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что вдова бойца СВО и четверо детей остались без выплат в Екатеринбурге. У женщины из-за забот не хватало ни сил, ни времени для оспаривания решения в суде.