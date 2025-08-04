Красивый, но большой. В Барнауле хотят построить здание-книжку рядом с ЖК "Анастасия"

Проект представили на заседании градсовета

04 августа 2025, 10:15, ИА Амител

Проект нового ЖК на улице Папанинцев в Барнауле

Градсовет Барнаула во второй раз рассмотрел проект 23-этажного двухкорпусного жилого комплекса на улице Папанинцев возле ЖК "Анастасия" и напротив здания суда Железнодорожного района. Эксперты вновь похвалили разработчиков за красивую и современную архитектуру, но усомнились, что такое большое здание органично впишется в окружающую застройку. Что сказали о проекте специалисты – читайте в нашем материале.

Каким будет новый ЖК на Папанинцев?

Застроить участок по адресу улица Папанинцев, 155, планирует ИСК "Авангард". Эскизный проект по ее заказу разработала архитектурная мастерская Владимира Золотова совместно с компанией "Векстрой". ЖК будет состоять из двух домов в форме книжки.

Впервые концепцию комплекса представили на градсовете в июне. Из-за того, что с 1 июля в Барнауле вступали в силу более строгие нормативы градостроительства, эксперты рекомендовали переделать расчеты. В итоге проект отправили на доработку.

В частности, Владимир Золотов представил новый градостроительный план участка. Проектные решения теперь стали соответствовать обновленным нормам градостроительного проектирования.

Всего в комплексе будет 250 квартир, в том числе двухуровневые. По словам Золотова, в домах предусмотрена эксплуатируемая кровля на уровне третьего этажа с клубными зонами, детским игровым комплексом и фитнес-залом: непосредственный выход на нее будут иметь жильцы всего ЖК. Ориентировочно в новом комплексе будут проживать около 520 человек.

Также Владимир Золотов рассказал, что проект ЖК на Папанинцев уже прошел независимую экспертизу в части соблюдения градостроительных нормативов.

Что сказали о проекте эксперты?

К архитектуре комплекса у членов градостроительного совета не возникло вопросов. Исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциации "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин уверен, что оба здания "симпатичные". С ним согласился барнаульский общественник Евгений Носенко.

Однако ряд экспертов не уверены, что расчеты фирмы, проводившей независимую экспертизу, верные. Архитектор Сергей Боженко заявил, что "не верит аргументам и цифрам", представленным на презентации, и что разработчикам нужно уменьшить объем комплекса.

С ним согласился и другой известный архитектор – Виктор Четошников. Эксперт указал на то, что тоже сомневается в правильности расчетов плотности застройки.