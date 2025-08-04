Красивый, но большой. В Барнауле хотят построить здание-книжку рядом с ЖК "Анастасия"
Проект представили на заседании градсовета
04 августа 2025, 10:15, ИА Амител
Градсовет Барнаула во второй раз рассмотрел проект 23-этажного двухкорпусного жилого комплекса на улице Папанинцев возле ЖК "Анастасия" и напротив здания суда Железнодорожного района. Эксперты вновь похвалили разработчиков за красивую и современную архитектуру, но усомнились, что такое большое здание органично впишется в окружающую застройку. Что сказали о проекте специалисты – читайте в нашем материале.
Каким будет новый ЖК на Папанинцев?
Застроить участок по адресу улица Папанинцев, 155, планирует ИСК "Авангард". Эскизный проект по ее заказу разработала архитектурная мастерская Владимира Золотова совместно с компанией "Векстрой". ЖК будет состоять из двух домов в форме книжки.
Впервые концепцию комплекса представили на градсовете в июне. Из-за того, что с 1 июля в Барнауле вступали в силу более строгие нормативы градостроительства, эксперты рекомендовали переделать расчеты. В итоге проект отправили на доработку.
В частности, Владимир Золотов представил новый градостроительный план участка. Проектные решения теперь стали соответствовать обновленным нормам градостроительного проектирования.
Всего в комплексе будет 250 квартир, в том числе двухуровневые. По словам Золотова, в домах предусмотрена эксплуатируемая кровля на уровне третьего этажа с клубными зонами, детским игровым комплексом и фитнес-залом: непосредственный выход на нее будут иметь жильцы всего ЖК. Ориентировочно в новом комплексе будут проживать около 520 человек.
Также Владимир Золотов рассказал, что проект ЖК на Папанинцев уже прошел независимую экспертизу в части соблюдения градостроительных нормативов.
Что сказали о проекте эксперты?
К архитектуре комплекса у членов градостроительного совета не возникло вопросов. Исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциации "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин уверен, что оба здания "симпатичные". С ним согласился барнаульский общественник Евгений Носенко.
Однако ряд экспертов не уверены, что расчеты фирмы, проводившей независимую экспертизу, верные. Архитектор Сергей Боженко заявил, что "не верит аргументам и цифрам", представленным на презентации, и что разработчикам нужно уменьшить объем комплекса.
С ним согласился и другой известный архитектор – Виктор Четошников. Эксперт указал на то, что тоже сомневается в правильности расчетов плотности застройки.
10:32:06 04-08-2025
Пущай строють. Красивенько же будет. А частный сектор в асфальт закатать.
10:44:40 04-08-2025
Гость (10:32:06 04-08-2025) Пущай строють. Красивенько же будет. А частный сектор в асфа... А людей прогнать и на коммуникациях можно сэкономить.
А потом так лет через 300 _ скажут Пирамида Томенко была.
10:47:19 04-08-2025
А место-то есть для этого прожекта?.. Насколько помню, там остался рядок частных развалюх, а чуть ниже все уже застроено. Или как обычно хотят впихнуть на шесть соток?
11:22:56 04-08-2025
Ну что ж вы до остальных архитекторов не донесли верные аргументы и цифры? Они вопросы задают же?!
11:42:17 04-08-2025
.. усомнились, что такое большое здание органично впишется в окружающую застройку... весь Красноармейский страшный сон архитектора
12:18:55 04-08-2025
Градсовет себя полностью дискредитировал. Адалин руками московских архитекторов нарисовал вполне себе современный интересный квартал. Авангард руками Золотова наваял нечто несуразное 23-этажное ни к селу ни к городу. При этом архитектура Адалина - "унылое г..", а золотовская - "красота неописуемая". Бред какой-то...
12:36:14 04-08-2025
С прогнившими коммуникациями домишки походу будут отапливаться печками и сортир не забудьте на улице поставить.
16:38:19 04-08-2025
Иванна (12:36:14 04-08-2025) С прогнившими коммуникациями домишки походу будут отапливать... Коммуникации там не так давно меняли
17:03:54 04-08-2025
Как говорил один известный персонаж из российской политики, "пиплх схавает". С тех пор ни чего не изменилось, к сожалению
18:58:20 04-08-2025
Вы кроме коричневого знаете цвета? Весь город хотите в него сделать , цвета... Вы поняли. Уважаемые архитекторы, вспомните цвета ранее которые были, если хотите красоту. Не нужно уграблять унынием цветовой безвкусицей! И так уже понаделали ... Это не золотой цвет , а реально коричневое ...
19:19:30 04-08-2025
Открытые балконы? В Сибири? Чем болел в детстве создатель эскизов? И сколько занесли коробок из под ксероксов приемной комиссии?