Кремль назвал позитивными итоги переговоров с Трампом в США
Со слов пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, состоявшийся разговор позволяет "уверенно идти по пути урегулирования"
16 августа 2025, 10:00, ИА Амител
В Кремле оценили саммит, который 15 августа на Аляске провели президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, их разговор был очень позитивным. Об этом сообщает РБК.
Песков также подчеркнул, что такой итог подвели и сами главы государств:
«Разговор действительно очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», – резюмировал он.
Помимо этого, пресс-секретарь Путина заявил, что отвечать на вопросы журналистов президенты не стали ввиду исчерпывающих заявлений, которые они сделали в ходе совместной пресс-конференции.
Напомним, переговоры Путина и Трампа состоялись на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа. Встреча прошла в формате "три на три" и продлилась 2 часа 45 минут.
