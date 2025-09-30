НОВОСТИПроисшествия

"Кричал, что жирная". Подробности избиения семьи под Новосибирском

Как оказалось, мужчина не раз нападал на женщин

30 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Нападение курьера / Фото предоставлено потерпевшими для "КП - Новосибирск"
Нападение курьера / Фото предоставлено потерпевшими для "КП - Новосибирск"

В Бердске Новосибирской области разгорается скандал вокруг курьера, который, по словам местных жителей, терроризирует женщин и подростков. Об этом пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказала пострадавшая Надежда, все началось у подъезда ее дома на улице Максима Горького. Курьер, выглядевший неопрятно, сначала накричал на женщину, а затем в подъезде избил ее и 15-летнюю дочь, выкрикивая оскорбления. После сел в машину и продолжил кружить вокруг дома, угрожая семье.

Позже курьер снова напал на женщину – догнал ее на велосипеде и пнул в спину. Вмешались прохожие, но мужчина продолжал оскорблять и угрожать. Дочь пострадавшей также подверглась нападению: в лесополосе курьер схватил девочку за руку и пытался затащить в кусты, но она успела применить газовый баллончик. После этого окна их квартиры забросали яйцами, на балконе было разбито стекло.

Надежда утверждает, что этот же мужчина нападал и на других – бил женщину, которой доставлял посылку, и пнул 11-летнего мальчика на велосипеде. По ее словам, его ранее увольняли, но потом снова взяли работать курьером неофициально.

Полиция задержала 33-летнего жителя Искитима. В отношении него составили два административных протокола по статье "Побои", материалы уже переданы в суд. Однако уголовное дело возбуждать не стали, что вызывает возмущение потерпевших. Надежда заявила, что намерена обращаться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, поскольку боится за жизнь и здоровье своей дочери.

Avatar Picture
Гость

15:12:21 30-09-2025

а че в соцсетях помощи мужиков не попросили? люди подльехали бы побазарили с ним по мужски, отрезали бы пару пальцев на руке кусачками и он бы исправился. Вежливый бы всегда был до обалдения

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:03 30-09-2025

Вот же чудак, на букву М

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:12 30-09-2025

В Бердск больше ни ногой.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:04 30-09-2025

мужчина не раз нападал --- можно ему в штурмовики предложить

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:43 30-09-2025

А она не жирная?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:15 30-09-2025

Гость (15:45:43 30-09-2025) А она не жирная?... Она постная.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:02 30-09-2025

Почему у него лицо из квадратиков? Он фанат Майнкрафта?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

16:11:27 30-09-2025

Ну, бородатый мушшына. Скрепный.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

08:28:17 01-10-2025

Прям тарантиновский сюжет ... "Позже курьер снова напал на женщину – догнал ее на велосипеде и пнул в спину. Вмешались прохожие, но мужчина продолжал оскорблять и угрожать. Дочь пострадавшей также подверглась нападению: в лесополосе курьер схватил девочку за руку и пытался затащить в кусты, но она успела применить газовый баллончик. После этого окна их квартиры забросали яйцами, на балконе было разбито стекло."

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
антонио

21:53:47 05-10-2025

зарплата минимальная у одинокого человека под 50 000 рублей за 20 рабочих смен.
они все ходят духовность и приличие спрашивают со всех.
с такой минимальной зарплатой приличия не бывает нигде.
раньше разнорабочий-подсобный рабочий зарплату имел чётко ровно - 9000 рублей в месяц,из которых до 6000 рублей за жилплощадь и мог отдать.

  0 Нравится
Ответить
