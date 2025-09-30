"Кричал, что жирная". Подробности избиения семьи под Новосибирском

Как оказалось, мужчина не раз нападал на женщин

30 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Нападение курьера / Фото предоставлено потерпевшими для "КП - Новосибирск"

В Бердске Новосибирской области разгорается скандал вокруг курьера, который, по словам местных жителей, терроризирует женщин и подростков. Об этом пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказала пострадавшая Надежда, все началось у подъезда ее дома на улице Максима Горького. Курьер, выглядевший неопрятно, сначала накричал на женщину, а затем в подъезде избил ее и 15-летнюю дочь, выкрикивая оскорбления. После сел в машину и продолжил кружить вокруг дома, угрожая семье.

Позже курьер снова напал на женщину – догнал ее на велосипеде и пнул в спину. Вмешались прохожие, но мужчина продолжал оскорблять и угрожать. Дочь пострадавшей также подверглась нападению: в лесополосе курьер схватил девочку за руку и пытался затащить в кусты, но она успела применить газовый баллончик. После этого окна их квартиры забросали яйцами, на балконе было разбито стекло.

Надежда утверждает, что этот же мужчина нападал и на других – бил женщину, которой доставлял посылку, и пнул 11-летнего мальчика на велосипеде. По ее словам, его ранее увольняли, но потом снова взяли работать курьером неофициально.

Полиция задержала 33-летнего жителя Искитима. В отношении него составили два административных протокола по статье "Побои", материалы уже переданы в суд. Однако уголовное дело возбуждать не стали, что вызывает возмущение потерпевших. Надежда заявила, что намерена обращаться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, поскольку боится за жизнь и здоровье своей дочери.