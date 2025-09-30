"Кричал, что жирная". Подробности избиения семьи под Новосибирском
Как оказалось, мужчина не раз нападал на женщин
30 сентября 2025, 15:00, ИА Амител
В Бердске Новосибирской области разгорается скандал вокруг курьера, который, по словам местных жителей, терроризирует женщин и подростков. Об этом пишет "КП-Новосибирск".
Как рассказала пострадавшая Надежда, все началось у подъезда ее дома на улице Максима Горького. Курьер, выглядевший неопрятно, сначала накричал на женщину, а затем в подъезде избил ее и 15-летнюю дочь, выкрикивая оскорбления. После сел в машину и продолжил кружить вокруг дома, угрожая семье.
Позже курьер снова напал на женщину – догнал ее на велосипеде и пнул в спину. Вмешались прохожие, но мужчина продолжал оскорблять и угрожать. Дочь пострадавшей также подверглась нападению: в лесополосе курьер схватил девочку за руку и пытался затащить в кусты, но она успела применить газовый баллончик. После этого окна их квартиры забросали яйцами, на балконе было разбито стекло.
Надежда утверждает, что этот же мужчина нападал и на других – бил женщину, которой доставлял посылку, и пнул 11-летнего мальчика на велосипеде. По ее словам, его ранее увольняли, но потом снова взяли работать курьером неофициально.
Полиция задержала 33-летнего жителя Искитима. В отношении него составили два административных протокола по статье "Побои", материалы уже переданы в суд. Однако уголовное дело возбуждать не стали, что вызывает возмущение потерпевших. Надежда заявила, что намерена обращаться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, поскольку боится за жизнь и здоровье своей дочери.
15:12:21 30-09-2025
а че в соцсетях помощи мужиков не попросили? люди подльехали бы побазарили с ним по мужски, отрезали бы пару пальцев на руке кусачками и он бы исправился. Вежливый бы всегда был до обалдения
15:20:03 30-09-2025
Вот же чудак, на букву М
15:37:12 30-09-2025
В Бердск больше ни ногой.
15:39:04 30-09-2025
мужчина не раз нападал --- можно ему в штурмовики предложить
15:45:43 30-09-2025
А она не жирная?
18:20:15 30-09-2025
Гость (15:45:43 30-09-2025) А она не жирная?... Она постная.
16:05:02 30-09-2025
Почему у него лицо из квадратиков? Он фанат Майнкрафта?
16:11:27 30-09-2025
Ну, бородатый мушшына. Скрепный.
08:28:17 01-10-2025
Прям тарантиновский сюжет ... "Позже курьер снова напал на женщину – догнал ее на велосипеде и пнул в спину. Вмешались прохожие, но мужчина продолжал оскорблять и угрожать. Дочь пострадавшей также подверглась нападению: в лесополосе курьер схватил девочку за руку и пытался затащить в кусты, но она успела применить газовый баллончик. После этого окна их квартиры забросали яйцами, на балконе было разбито стекло."
21:53:47 05-10-2025
зарплата минимальная у одинокого человека под 50 000 рублей за 20 рабочих смен.
они все ходят духовность и приличие спрашивают со всех.
с такой минимальной зарплатой приличия не бывает нигде.
раньше разнорабочий-подсобный рабочий зарплату имел чётко ровно - 9000 рублей в месяц,из которых до 6000 рублей за жилплощадь и мог отдать.