В Бердске курьер избил 15-летнюю девочку и ее мать в подъезде жилого дома
Нападавшего спугнули соседи
29 сентября 2025, 16:20, ИА Амител
В Бердске Новосибирской области курьер напал на женщину и ее 15-летнюю дочь. Как сообщает "КП-Новосибирск", ЧП случилось 6 августа на улице Максима Горького.
По словам пострадавшей, она с дочерью возвращалась домой и увидела незнакомца, который пытался открыть дверь подъезда.
«Я спросила: "Вам в какую квартиру?" Он начал кричать, дочка испугалась и забежала в подъезд. Он заталкивает меня в подъезд и начинает бить, кричит: "Ты жирная" и прочие оскорбления. Затем он ударил дочь», – рассказала женщина.
Нападавшего спугнули соседи. Медики зафиксировали у обеих пострадавших легкий вред здоровью. Несмотря на заявление в полицию, уголовное дело пока не возбуждено.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что проводится проверка по факту инцидента.
16:35:14 29-09-2025
Курьер вовремя привёз свежих люлей всей семье?
16:52:48 29-09-2025
Ну хз, зная таких теток и их деток возможно все в реале было совсем по другому. Такие тети обычно за языком совсем не следят, как и их дочи, вот и выхватили, ответили за базар так сказать. Так что все неоднозначно, может тут тетку с дочкой надо привлекать за оскорбление и нападение на курьера.
17:18:55 29-09-2025
Гость (16:52:48 29-09-2025) Ну хз, зная таких теток и их деток возможно все в реале было... Правды не знаю. Но согласен, это факт: какое воспитание родителей таково воспитание и их отпрысков. Но курьер тоже неадекват.
17:23:04 29-09-2025
Гость (16:52:48 29-09-2025) Ну хз, зная таких теток и их деток возможно все в реале было... Меня тоже удивляют такие истории, когда расписывают, как на ровном месте ни с того ни с сего какой-нить конченный злодей начинает прям избивать скромных божьих одуванчиков, злобно выкрикивая страшные проклятия.
17:24:36 29-09-2025
В ответ на вопрос "Вам в какую квартиру?" просто сразу начинает бить? Мне одному это кажется художественным свистом?
17:36:33 29-09-2025
Гость (17:24:36 29-09-2025) В ответ на вопрос "Вам в какую квартиру?" просто сразу начин... Это для затравки. С чего то же надо было начать разговор. Или надо было спросить - Где находится библиотека?