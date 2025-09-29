В Бердске курьер избил 15-летнюю девочку и ее мать в подъезде жилого дома

Нападавшего спугнули соседи

29 сентября 2025, 16:20, ИА Амител

Момент нападения / Фото: "КП-Новосибирск"

В Бердске Новосибирской области курьер напал на женщину и ее 15-летнюю дочь. Как сообщает "КП-Новосибирск", ЧП случилось 6 августа на улице Максима Горького.

По словам пострадавшей, она с дочерью возвращалась домой и увидела незнакомца, который пытался открыть дверь подъезда.

«Я спросила: "Вам в какую квартиру?" Он начал кричать, дочка испугалась и забежала в подъезд. Он заталкивает меня в подъезд и начинает бить, кричит: "Ты жирная" и прочие оскорбления. Затем он ударил дочь», – рассказала женщина.

Нападавшего спугнули соседи. Медики зафиксировали у обеих пострадавших легкий вред здоровью. Несмотря на заявление в полицию, уголовное дело пока не возбуждено.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что проводится проверка по факту инцидента.