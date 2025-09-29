НОВОСТИПроисшествия

В Бердске курьер избил 15-летнюю девочку и ее мать в подъезде жилого дома

Нападавшего спугнули соседи

29 сентября 2025, 16:20, ИА Амител

Момент нападения / Фото: "КП-Новосибирск"
Момент нападения / Фото: "КП-Новосибирск"

В Бердске Новосибирской области курьер напал на женщину и ее 15-летнюю дочь. Как сообщает "КП-Новосибирск", ЧП случилось 6 августа на улице Максима Горького.

По словам пострадавшей, она с дочерью возвращалась домой и увидела незнакомца, который пытался открыть дверь подъезда.

«Я спросила: "Вам в какую квартиру?" Он начал кричать, дочка испугалась и забежала в подъезд. Он заталкивает меня в подъезд и начинает бить, кричит: "Ты жирная" и прочие оскорбления. Затем он ударил дочь», – рассказала женщина.

Нападавшего спугнули соседи. Медики зафиксировали у обеих пострадавших легкий вред здоровью. Несмотря на заявление в полицию, уголовное дело пока не возбуждено.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что проводится проверка по факту инцидента.

Новосибирская область избиения

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

16:35:14 29-09-2025

Курьер вовремя привёз свежих люлей всей семье?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:48 29-09-2025

Ну хз, зная таких теток и их деток возможно все в реале было совсем по другому. Такие тети обычно за языком совсем не следят, как и их дочи, вот и выхватили, ответили за базар так сказать. Так что все неоднозначно, может тут тетку с дочкой надо привлекать за оскорбление и нападение на курьера.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:55 29-09-2025

Гость (16:52:48 29-09-2025) Ну хз, зная таких теток и их деток возможно все в реале было... Правды не знаю. Но согласен, это факт: какое воспитание родителей таково воспитание и их отпрысков. Но курьер тоже неадекват.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:04 29-09-2025

Гость (16:52:48 29-09-2025) Ну хз, зная таких теток и их деток возможно все в реале было... Меня тоже удивляют такие истории, когда расписывают, как на ровном месте ни с того ни с сего какой-нить конченный злодей начинает прям избивать скромных божьих одуванчиков, злобно выкрикивая страшные проклятия.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:36 29-09-2025

В ответ на вопрос "Вам в какую квартиру?" просто сразу начинает бить? Мне одному это кажется художественным свистом?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:36:33 29-09-2025

Гость (17:24:36 29-09-2025) В ответ на вопрос "Вам в какую квартиру?" просто сразу начин... Это для затравки. С чего то же надо было начать разговор. Или надо было спросить - Где находится библиотека?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров