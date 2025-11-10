Крупный тигр, пугающий россиян в Приморье, показал людям свои клыки

Власти региона пока не планируют отлов зверя

10 ноября 2025, 07:32, ИА Амител

В Приморском крае водители уже несколько недель замечают крупного тигра, который свободно бродит между поселками и не боится людей. По данным очевидцев, сначала хищника видели в районе Подъяпольского, а теперь – возле Фокино, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Животное подходит близко к трассе и даже к автозаправке, показывая клыки и не проявляя страха перед машинами. При этом тигр ведет себя неагрессивно и не проявляет интереса к людям.

Власти региона пока не планируют отлов зверя. Экологи предполагают, что тигр мог забрести в эти места в поисках добычи или новой территории.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае тигр вышел на трассу и напугал местных жителей. По словам очевидцев, хищник спокойно прогуливался вдоль дороги, не проявляя агрессии. Проезжавшие автомобилисты сняли животное на видео – тигр вел себя уверенно и словно позировал перед камерами.