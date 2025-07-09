Кто в Алтайском крае имеет право на бесплатное лечение в санатории и как его получить?
Путевки от государства выдают не только инвалидам, но и сопровождающим их лицам
09 июля 2025, 11:35, ИА Амител
С начала 2025 года государство обеспечило санаторно-курортным лечением 2058 федеральных льготников из Алтайского края. Пресс-служба отделения Социального фонда России (СФР) по региону рассказала, кто имеет право бесплатно поправить здоровье и как получить помощь.
Кто может получить путевку в санаторий от государства?
Сейчас бесплатной путевкой в санаторий могут воспользоваться получатели федеральных льгот, которые не отказались от набора социальных услуг (НСУ) в натуральном виде. Напомним, что граждане имеют право выбирать, каким образом они будут получать поддержку – в виде конкретных услуг, вроде лекарств или проезда к месту лечения, или же в форме денежной компенсации.
К гражданам, которые имеют право на получение путевки, относятся:
- инвалиды, в том числе дети-инвалиды;
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также те, кто работал на военных объектах или проходил службу в те годы;
- граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя";
- члены семей погибших инвалидов войны и участников боевых действий;
- лица, которые подверглись воздействию радиационного излучения в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Получить подобную меру поддержки можно раз в год. Вторая бесплатная путевка положена сопровождающим для отдельных категорий лиц. К ним относятся дети-инвалиды до 18 лет и инвалиды I группы.
"Для граждан с I группой инвалидности и детей с инвалидностью действуют особые условия: они имеют право на получение второй путевки и бесплатный проезд к месту лечения и обратно (включая пригородный железнодорожный транспорт и междугородний транспорт) для себя и сопровождающего лица при условии сохранения социальной услуги в части проезда в натуральном виде", – отметила управляющая отделением Социального фонда России по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.
В какие санатории отправляют людей на лечение?
Сколько составляет длительность путевки?
Для большинства категорий льготников длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней – это стандартный срок путевки. Однако для детей-инвалидов предоставляются путевки на 21 день.
Самый большой срок лечения, от 24 до 42 дней, предназначен для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга.
Как получить путевку?
Для получения путевки необходимо подать заявление. Это можно сделать на портале госуслуг или в МФЦ. Также жители Алтайского края могут лично обратиться в клиентскую службу отделения СФР по региону – она есть во всех городах и муниципальных образованиях края.
Перед подачей заявления человеку потребуется получить медицинскую справку по форме 070/у. Ее выдает лечащий врач или педиатр после прохождения медкомиссии. Сделать это можно как бесплатно, в государственных поликлиниках, так и платно – в частных медицинских организациях. Кроме того, заявителю потребуется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, если подавать заявление будет представитель.
Рассматриваются заявления в течение восьми рабочих дней. После этого СФР по электронной почте уведомит о постановке на учет. Если заявление подавалось на портале государственных услуг, то уведомление об этом придет в личный кабинет.
Предоставляются путевки в порядке очередности – в зависимости от даты подачи заявления. Отследить свое место можно в разделе "Очередь на санаторно-курортное лечение" на официальном сайте алтайского отделения СФР.
Могут ли отказать в бесплатной путевке?
Да, отказать в путевке могут. Как сообщает портал "Госуслуги", такое решение может принять врач, если санаторно-курортное лечение может нанести вред здоровью или подвергнуть риску окружающих людей. Например, при хронических заболеваниях на стадии обострения, наличии заразных инфекций, паразитов, туберкулеза и прочего.
Кроме того, отказать может и СФР на этапе регистрации заявления. Это возможно, если человек ранее отказался от получения НСУ, не предоставил необходимые документы, допустил ошибки или подавал заявление в течение года.
12:06:56 09-07-2025
У меня риторический вопрос , а почему нет такого для каждого гражданина РФ хотя бы раз в жизнь .Мы платим налоги
12:28:33 09-07-2025
Ева (12:06:56 09-07-2025) У меня риторический вопрос , а почему нет такого для каждого... тогда уж для каждого работающего гражданина. т работающего официально
12:48:39 09-07-2025
Гость (12:28:33 09-07-2025) тогда уж для каждого работающего гражданина. т работающего о... Хотя бы так
13:15:07 09-07-2025
У меня ребенку-инвалиду за 20 лет 2 раза давали путевку. В Гренаду и Сосновый бор. У коллеги по работе подруга в конторе по распределению путёвок работает, так её дочь-спортсменка раз в два года ездит.
14:08:28 09-07-2025
гость (13:15:07 09-07-2025) У меня ребенку-инвалиду за 20 лет 2 раза давали путевку. В Г... 600 порогов нужно оббить что бы добиться этой путевки , везде идут свои как мы видим
13:23:10 09-07-2025
О каких санаториях можно вести речь ,когда нет нормального элементарного медицинского обслуживания?Может туда попасть рядовой человек?Только в сказке.
14:01:41 09-07-2025
Повсекакий (13:23:10 09-07-2025) О каких санаториях можно вести речь ,когда нет нормального э... Так в наших санаториях и за деньги - то не захочешь лечиться - номера ужасные, со времён совдепии, питание скудное, всё уныло и мрачно
14:10:47 09-07-2025
Гость (14:01:41 09-07-2025) Так в наших санаториях и за деньги - то не захочешь леч... Вы ,знаете,есть исключения.Взять наш известный курорт Белокуриха,куда приезжают ,время от времени,наши властьпредержащие.Так ,извините,там такие цены,что нам ,простым смертным,ход туда заказан.