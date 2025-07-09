Кто в Алтайском крае имеет право на бесплатное лечение в санатории и как его получить?

Для получения путевки необходимо подать заявление. Это можно сделать на портале госуслуг или в МФЦ. Также жители Алтайского края могут лично обратиться в клиентскую службу отделения СФР по региону – она есть во всех городах и муниципальных образованиях края.

Перед подачей заявления человеку потребуется получить медицинскую справку по форме 070/у. Ее выдает лечащий врач или педиатр после прохождения медкомиссии. Сделать это можно как бесплатно, в государственных поликлиниках, так и платно – в частных медицинских организациях. Кроме того, заявителю потребуется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, если подавать заявление будет представитель.

Рассматриваются заявления в течение восьми рабочих дней. После этого СФР по электронной почте уведомит о постановке на учет. Если заявление подавалось на портале государственных услуг, то уведомление об этом придет в личный кабинет.

Предоставляются путевки в порядке очередности – в зависимости от даты подачи заявления. Отследить свое место можно в разделе "Очередь на санаторно-курортное лечение" на официальном сайте алтайского отделения СФР.