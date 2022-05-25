Еще в одном алтайском городе пройдет концерт «Za Россию». Кто будет выступать

В Рубцовске 9 июня на площади имени Ленина состоится концерт в рамках музыкально-патриотического марафона «АЛТАЙ Zа Россию!», сообщает портал «Местное время».

Мероприятие начнётся в 18:00. На сцене выступят алтайские рок-группы «Фогель и Ко», «Провинция» и «Nоль Три», а также известный в рубцовских музыкальных кругах коллектив Radiance.

Напомним, концерты в поддержку российской армии «Za Россию» уже проходили в Алтайском крае. 16 апреля перед жителями Барнаула выступили Uma2rman и Сергей Бобунец, а 21-го числа того же месяца мероприятие состоялось в Бийске, в нём приняли участие всё тот же Сергей Бобунец, а также группы «7Б» и «Nоль Три».

В общей сложности на гонорары звёздам, выступившим в Алтайском крае, ушло почти 8 млн рублей.