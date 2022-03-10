Фестиваль «Всэ будэ смачно!» не планируют отменять на Алтае из-за ситуации на Украине

Традиционный фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» пройдёт летом 2022 года в Романовском районе в случае благоприятной эпидобстановки. Речи об отмене праздника, который является пропагандой украинской культуры, из-за геополитической ситуации в мире не идёт. Об этом во время пресс-конференции сообщила министр культуры края Елена Безрукова.

«Фестиваль вареника в селе Романово является одной из визитных карточек этого района. Его проведение будет зависеть от санитарно-эпидемической обстановки, а не политической. Если массовые уличные мероприятия будут разрешены, то праздник состоится. Ничего не изменилось в том тезисе, что Алтайский край является многонациональным регионом, а украинская культура — составной частью культуры России. Больше того, могу сказать, что мы готовим программу официального открытия Года культурного наследия народов России, и там будут номера, которые представляют и русскую культуру, и национальные культуры, которые есть в Алтайском крае. Украинские номера там тоже будут», — сказала Елена Безрукова.

Отметим, фестиваль вареника проводят в Романово уже несколько лет. Его посещают более 10 тысяч туристов из разных районов края. В 2018 году на фестиваль приезжал Виктор Томенко. Также в райцентре Романово он побывал в школе и детском саду, чтобы оценить их готовность к новому учебному году, и выслушал предложения местных жителей и депутатов по социально-экономическому развитию края.