Группа Queen выпустила новую песню с вокалом Фредди Меркьюри

Группа Queen выпустила новую песню Face It Alone, в которой записан вокал Фредди Меркьюри. Трек доступен на стриминговых платформах Apple Music и Spotify, а также на YouTube.

Композицию записали ещё в 1988 году, когда группа работала над альбомом The Miracle.

Восстановленный трек войдёт в сборник, в который также включат записи бесед музыкантов на студиях в Лондоне и швейцарском Монтрё.

Отметим, что в 2014 году группа уже выпускала треки с вокалом Фредди Меркьюри. Это композиции Let Me In Your Heart Again, Love Kills и There Must Be More To Life Than This.