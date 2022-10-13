Группа Queen выпустила новую песню с вокалом Фредди Меркьюри
Композиция была записана в 1988 году во время работы над альбомом The Miracle
13 октября 2022, 23:11, Илья Звягинцев
Группа Queen выпустила новую песню Face It Alone, в которой записан вокал Фредди Меркьюри. Трек доступен на стриминговых платформах Apple Music и Spotify, а также на YouTube.
Композицию записали ещё в 1988 году, когда группа работала над альбомом The Miracle.
Восстановленный трек войдёт в сборник, в который также включат записи бесед музыкантов на студиях в Лондоне и швейцарском Монтрё.
Отметим, что в 2014 году группа уже выпускала треки с вокалом Фредди Меркьюри. Это композиции Let Me In Your Heart Again, Love Kills и There Must Be More To Life Than This.
Комментарии
Новости партнеров