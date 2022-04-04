Картину «Русские танцовщицы» в лондонской галерее переименовали в «Украинские танцовщицы»

Лондонская национальная галерея изменила название картины «Русские танцовщицы» Эдгара Дега на «Украинские танцовщицы». Об этом сообщает The Guardian.

Специалисты галереи отметили, что вокруг этой работы давно ведутся серьёзные дискуссии, но сейчас её решили переименовать, для того чтобы название полотна яснее отражало его суть.

На картине изображены девушки, которые танцуют в национальных украинских нарядах.

Изначально с просьбой о её переименовании к галерее обратилась художница Мириам Найем.

The Guardian отмечает, что танцовщицы, изображённые на полотне, впечатлили художника в последние годы его жизни. Он увидел группу в Париже.