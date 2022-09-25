«Невосполнимый человечище». Скончался алтайский поэт и журналист Юрий Першин

Алтайский писатель и журналист Юрий Першин скончался на 94-м году жизни. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.

«Юрий Михайлович — невосполнимый человечище удивительной судьбы. Прекрасный поэт, автор многочисленных сборников стихов, многие из которых — о любви к малой и большой Родине. Замечательный журналист. Подвижник здорового образа жизни. Спортсмен, в 90 лет сдал нормативы ГТО на „золотой значок“. Мало кто знал Первомайский район, его природу, его людей так хорошо, как Юрий Михайлович — на своём велосипеде в своё время он объехал, пожалуй, каждый уголок стороны родной. Очень большая потеря...» — написал он.

В разговоре с «Катунью 24» в 2019 году лучший друг Першина рассказывал, что он начал писать стихи с 15 лет, когда влюбился. С тех пор поэт начал печататься, его заметили, и с 1959-го работал в газете, продолжая периодически брать интервью даже в 90-летнем возрасте.

Помимо писательского дела, Юрий Михайлович больше 60 лет занимался резьбой. В его копилке мастерства морские образы, портреты родных и сказочные звери. Также активно придерживался здорового образа жизни, в том числе почти полвека регулярно занимался йогой.