"Первый Мститель: Противостояние" установил рекорд на старте

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Новый фильм вселенной Marvel – "Первый мститель: Противостояние" – за неделю до своего старта на ключевых рынках мира установил рекорд. Лента братьев Руссо вышла уже в 63 странах и за пять дней заработала более 200 миллионов долларов. Картина стала лидером в 36 из 37 стран, в которых она вышла на экраны. В их число вошли: Япония, Южная Корея, Филиппины, Таиланд, Малайзия, Австралия, Мексика, Бразилия, Германия, Великобритания, Испания, Франция и другие.

Премьера картины "Первый Мститель: Противостояние" в США, России и Китае состоится на этой неделе. По информации Boxofficemojo, стартовый результат нового фильма о капитане Америке сравним с результатом ленты "Мстители: Эра Альтрона", вышедшей на экраны в 2015 году. Ему на старте удалось заработать 201 миллион.

В новом фильме о Мстителях появятся впервые Человек-Паук, а также Черная Пантера.