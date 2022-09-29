Эстрадная певица Алла Пугачева вновь покинула Россию. Об этом сообщает газета «Известия» в своем Telegram-канале.

По их информации, исполнительница вместе детьми улетела в Израиль из аэропорта Внуково. Источник издания при этом утверждает, что она не взяла обратный билет.

Отмечается, что журналисты посчитали, что Пугачева покинула страну, так как заметили в аэропорту автомобиль Chevrolet Express. Именно на нем артистка отвозила детей в школу 1 сентября.

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Происшествия «Солидарна с мужем». Алла Пугачева попросила признать её иноагентом вслед за Максимом Галкиным*

После начала спецоперации России на Украине Максим Галкин* осудил действия властей и уехал из страны вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми в Израиль. В конце лета Пугачёва вернулась вместе с детьми в Россию — близнецы Лиза и Гарри пошли 1 сентября в московскую школу.

Позднее Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем.

*Признан в России иностранным агентом