Shaman выпустил крип на песню «Встанем» со звездами российской эстрады
Видеоролик опубликовали в социальных сетях в День народного единства
Певец Shaman в День народного единства выпустил клип на песню «Встанем», в съёмках которого приняли участие звёзды российской эстрады.
«Родные, за более чем тысячелетнюю историю нашей Родины она неоднократно сталкивалась с угрозой национальному суверенитету, стояла на грани распада и гибели, и каждый раз благодаря мужеству, самоотверженности и героизму нашего народа, право на жизнь, на существование, на свою культуру и язык нам удавалось отстоять», — сказано в описании к ролику.
Участие в записи клипа приняли Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Зара, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Александр Маршал, а также Стас Михайлов и Александр Скляр.