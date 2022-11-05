Shaman выпустил крип на песню «Встанем» со звездами российской эстрады

Певец Shaman в День народного единства выпустил клип на песню «Встанем», в съёмках которого приняли участие звёзды российской эстрады.

«Родные, за более чем тысячелетнюю историю нашей Родины она неоднократно сталкивалась с угрозой национальному суверенитету, стояла на грани распада и гибели, и каждый раз благодаря мужеству, самоотверженности и героизму нашего народа, право на жизнь, на существование, на свою культуру и язык нам удавалось отстоять», — сказано в описании к ролику.