Shaman выпустил крип на песню «Встанем» со звездами российской эстрады

Видеоролик опубликовали в социальных сетях в День народного единства

5 ноября 2022, 13:59, Илья Звягинцев

Певец Shaman в День народного единства выпустил клип на песню «Встанем», в съёмках которого приняли участие звёзды российской эстрады.

«Родные, за более чем тысячелетнюю историю нашей Родины она неоднократно сталкивалась с угрозой национальному суверенитету, стояла на грани распада и гибели, и каждый раз благодаря мужеству, самоотверженности и героизму нашего народа, право на жизнь, на существование, на свою культуру и язык нам удавалось отстоять», — сказано в описании к ролику.

Участие в записи клипа приняли Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Зара, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Александр Маршал, а также Стас Михайлов и Александр Скляр.

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