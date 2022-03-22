Фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман» выйдет в повторный прокат. Об этом сообщается на сайте киностудии «Мосфильм».

В российский кинопрокат лента будет выпущена 24 марта. Уточняется, что ее покажут с реставрацией изображения и звука. Также зрители смогут увидеть видеорассказ о том, как создавалась картина.

Ранее студия «Мосфильм» предложила российским кинотеатрам выпустить в повторный прокат ряд классических картин, созданных киноконцерном в разные годы. Отмечалось, что в настоящий момент подготовлены такие художественные фильмы, как «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Курьер», «Холодное лето пятьдесят третьего...», «Илья Муромец», «Мы из джаза», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Белый Тигр». В будущем «Мосфильм» планирует дополнять список кинолент для широкого показа с учетом пожеланий зрителей и дистрибьюторов.

Также в кинотеатры в повторный прокат выйдут фильмы «Брат», «Брат-2», серия мультфильмов про трех богатырей.