Состоялась премьера новой песни Юрия Шатунова

29 июня на YouTube состоялась премьера новой песни экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова — на следующий день после его похорон.

Композиция называется «Каждому своё». На момент публикации заметки видео набрало свыше 700 тысяч просмотров.

В беседе с изданием StarHit директор музыканта Аркадий Кудряшов рассказал, что трек должен был войти в будущий альбом Шатунова, но сейчас её решили выпустить в виде сингла.

«Он записывал её совсем недавно. Одна из последних его работ, возможно, и последняя», — рассказал он.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет.