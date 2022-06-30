Состоялась премьера новой песни Юрия Шатунова
Она должна была войти в будущий альбом исполнителя
30 июня 2022, 14:45, Никита Черников
29 июня на YouTube состоялась премьера новой песни экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова — на следующий день после его похорон.
Композиция называется «Каждому своё». На момент публикации заметки видео набрало свыше 700 тысяч просмотров.
В беседе с изданием StarHit директор музыканта Аркадий Кудряшов рассказал, что трек должен был войти в будущий альбом Шатунова, но сейчас её решили выпустить в виде сингла.
«Он записывал её совсем недавно. Одна из последних его работ, возможно, и последняя», — рассказал он.
Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет.
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