Стала известна причина смерти лидера исландской группы Low Roar

Лидер исландской музыкальной группы Low Roar Райан Каразия умер в возрасте 40 лет после короткой болезни из-за осложнений от пневмонии. Об этом сообщили представители коллектива на YouTube.

Райан Каразия родился в 1982 году. В 2010-м он покинул американскую инди-рок-группу Audrye Sessions, которая была основана в 2002-м, и в начале 2011 года переехал в Исландию, где основал Low Roar. Группа, играющая в таких жанрах, как инди-рок, пост-рок и эмбиент, получила широкую известность в 2019 году после выхода видеоигры Хидэо Кодзимы Death Stranding, в которой звучала её музыка.

Скриншот из Death Stranding / Steam

Японский геймдизайнер в своём Twitter-аккаунте прокомментировал кончину фронтмена Low Roar, отметив, что без музыки Райана этой игры бы и не существовало.

«Не могу в это поверить. Я не хочу в это верить. Без Райана, без тебя и твоей музыки Death Stranding не родился бы. Твоя музыка будет жить вечно в этом мире и во мне. Спасибо. Покойся с миром», — написал Кодзима.