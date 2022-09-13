Стали известны победители телевизионной премии «Эмми» в 2022 году
Награду за лучшую мужскую роль получил актёр южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ
13 сентября 2022, 17:02, Илья Звягинцев
В США прошла ежегодная церемония главной телевизионной премии «Эмми». Газета The New York Times опубликовала список победителей.
Лучшим драматическим сериалом признали шоу «Наследники», а лучшим комедийным сериалом стал «Тед Лассо».
Лучшая актриса драматического шоу — Зендая («Эйфория»). Лучший актёр — Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»).
За исполнение главной роли в мини-сериале наградили Аманду Сэйфрид («Выбывшая») и Макла Китона («Ломка»).
Хван Дон-хек отмечен наградой за «Лучшую режиссуру драмы».
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