Страны Восточной Европы отказываются от участия в Евровидении

Страны Восточной Европы отказываются от участия в песенном конкурсе Евровидение, который должен состояться в английском Ливерпуле. Об этом сказано в сообщении в социальных сетях конкурса.

Отмечается, что на данный момент от участия в Евровидении отказались Болгария, Черногория, Северная Македония, а также Босния и Герцеговина.

Представители Черногории пояснили, что не будут участвовать в мероприятии из-за отсутствия спонсоров и дороговизны пребывания в Великобритании.

Северная Македония также приняла решение об отказе от участия в конкурсе из-за финансовых трудностей.