Страны Восточной Европы отказываются от участия в Евровидении
Власти аргументируют эти решение финансовыми трудностями
16 октября 2022, 19:29, Илья Звягинцев
Страны Восточной Европы отказываются от участия в песенном конкурсе Евровидение, который должен состояться в английском Ливерпуле. Об этом сказано в сообщении в социальных сетях конкурса.
Отмечается, что на данный момент от участия в Евровидении отказались Болгария, Черногория, Северная Македония, а также Босния и Герцеговина.
Представители Черногории пояснили, что не будут участвовать в мероприятии из-за отсутствия спонсоров и дороговизны пребывания в Великобритании.
Северная Македония также приняла решение об отказе от участия в конкурсе из-за финансовых трудностей.
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