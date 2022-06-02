Умерла победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич

Победительница 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич скончалась в возрасте 43 лет, пишет StarHit.

О случившемся рассказал участник шоу Никита Турчин. По его словам, ясновидящая умерла в больнице 31 мая. Прощание состоится 3 июня. У умершей осталась 16-летняя дочь.

По данным «360», женщина умерла от осложнений после коронавируса.

«Два раза переболела „короной“, плохо дышала, решила, что справится сама — то есть организм пошёл в dawn. Не лечилась и осложнение на печень», — сообщила телеканалу участница проекта Татьяна Ларина.

Другой участник «Битвы» Анатолий Леденев также рассказал, что у Ясевич были очень плохие анализы крови.