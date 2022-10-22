В России планируют ввести коды для доступа к «пропаганде ЛГБТ»

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил о том, что в России появятся коды доступа к «пропаганде ЛГБТ». Его слова передаёт РБК.

Он пояснил, что онлайн-кинотеатры в обязательном порядке должны будут выставлять коды для доступа к материалам, которые содержат ЛГБТ-пропаганду.

«Речь идёт об аудиовизуальных сервисах, то есть онлайн-кинотеатрах. Норма обязывает владельцев АВС устанавливать специальные коды для взрослых в обязательном порядке, а не по желанию», — сказал депутат.

В законопроекте о запрете ЛГБТ-пропаганды ранее было сказано, что коды или «иные способы» подтверждения доступа появятся в платных онлайн-сервисах для подтверждения возраста.