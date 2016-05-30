"Варкрафт" показал второй старт в России среди оригинальных картин

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Фильм Дункана Джонса "Варкрафт" показал в России второй старт в прокате.

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Как следует из данных на сайте Бюллетеня Кинопрокатчика, две главные новинки прошедшего уикенда выступили по-разному. Если "Варкрафт" показал отличный старт, то "Алиса в Зазеркалье" выступила слабее ожиданий. Тем не менее, общая касса уикенда может перевалить за отметку в миллиард рублей.

Сборы "Варкрафта" в выходные оказались слабее ожиданий. Однако мощный старт в четверг все равно вывел этот релиз на внушительную сумму сборов по итогам уикенда. По прикидочным и неофициальным данным, картина собрала около 610 миллионов рублей на территории России. Это второй старт в текущем году и второй среди всех оригинальных картин. В обоих случаях впереди оказался только супергеройский боевик "Дэдпул".

С учетом стран СНГ бокс-офис "Варкрафта" составил 685-690 миллионов рублей. В данной категории это также второй старт в текущем году, но третий среди всех оригинальных картин. Помимо "Дэдпула", впереди оказались также "Пятьдесят оттенков серого".

"Алиса в Зазеркалье" собрала в свой первый уикенд только 250 миллионов рублей в России. Еще около 10-15 млн рублей принесли страны СНГ. Предыдущая часть франшизы, которую делал Тим Бертон, собрала в прокате в первые выходные 411 миллионов. Также картина провалилась в домашнем прокате, где 175-миллионная сказка собрала всего 35 миллионов. Судя по всему, студии "Дисней" снова придется считать убытки.