Юлия Самойлова спела в Крыму 9 мая песню для "Евровидения"
На полуостров певица приехала по личному приглашению главы Севастополя Дмитрия Овсянникова
Фото: vladtime.ru
Певица Юлия Самойлова выступила в Севастополе в День Победы, где спела песни военных лет, а также композицию Flame is burning, которую должна была исполнить на "Евровидении". Об этом пишет "Лента.ру".
Отметим, что певицу лично пригласил для участия в концерте глава администрации Севастополя Дмитрий Овсянников. Концерт в Крыму прошел параллельно с первым финалом "Евровидения" на Украине.
Кульминацией концерта в Крыму стало исполнение легендарной песни "День Победы", которую она исполнила вместе со зрителями.
Напомним, в первом финале "Евровидения" 9 мая стали победителями десять стран: Швеция, Португалия, Кипр, Бельгия, Молдавия, Польша, Азербайджан, Греция, Армения и Австралия. В полуфинале также выступили певцы из Грузии, Албании, Черногории, Финляндии, Чехии, Словении и Латвии. Финал "Евровидения-2017" назначен на 13 мая. Россия в этом году не принимает участие в конкурсе. Нашу страну должна была представлять певица Юлия Самойлова, но СБУ не пустила ее в страну из-за выступлений в Крыму.