Юлия Самойлова спела в Крыму 9 мая песню для "Евровидения"

Фото: vladtime.ru

Певица Юлия Самойлова выступила в Севастополе в День Победы, где спела песни военных лет, а также композицию Flame is burning, которую должна была исполнить на "Евровидении". Об этом пишет "Лента.ру".

Новости

Культура Десять стран стали победителями первого полуфинала "Евровидения"

Отметим, что певицу лично пригласил для участия в концерте глава администрации Севастополя Дмитрий Овсянников. Концерт в Крыму прошел параллельно с первым финалом "Евровидения" на Украине.

Кульминацией концерта в Крыму стало исполнение легендарной песни "День Победы", которую она исполнила вместе со зрителями.

Напомним, в первом финале "Евровидения" 9 мая стали победителями десять стран: Швеция, Португалия, Кипр, Бельгия, Молдавия, Польша, Азербайджан, Греция, Армения и Австралия. В полуфинале также выступили певцы из Грузии, Албании, Черногории, Финляндии, Чехии, Словении и Латвии. Финал "Евровидения-2017" назначен на 13 мая. Россия в этом году не принимает участие в конкурсе. Нашу страну должна была представлять певица Юлия Самойлова, но СБУ не пустила ее в страну из-за выступлений в Крыму.