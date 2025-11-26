Куски кирпичей падают на головы барнаульцев с многоэтажки на проспекте Ленина

Опасная ситуация длится уже несколько месяцев

26 ноября 2025, 08:30, ИА Амител

В Барнауле на проспекте Ленина, 195а, со стороны детской площадки и входа в пункт доставки Wildberries жители жалуются на постоянно осыпающуюся кирпичную кладку. По словам горожан, опасная ситуация длится уже несколько месяцев.

Летом стену несколько раз "замазывали" после очередного падения кирпичей, однако это не помогло. Около недели назад вечером снова начали сыпаться крупные осколки.

«В темное время суток снять это сложно, а утром, видимо, дворник оперативно убирает все обломки. И ситуация продолжается – никто ничего не предпринимает», – рассказала участница Telegram-канала "Барнаул 22" Юлия.

По ее словам, раз в два-три дня можно заметить новые обвалившиеся фрагменты стены, если успеть сфотографировать до уборки. При этом рядом находится оживленная зона – детская площадка и вход в торговую точку, где постоянно ходят люди и играют дети.

Ранее сообщалось, что в Барнауле жители дома по адресу переулок Малый Прудской, 40, обеспокоены состоянием фасада. По их словам, со стены периодически осыпаются камни и элементы кирпичной кладки.