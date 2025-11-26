Куски кирпичей падают на головы барнаульцев с многоэтажки на проспекте Ленина
Опасная ситуация длится уже несколько месяцев
26 ноября 2025, 08:30, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Ленина, 195а, со стороны детской площадки и входа в пункт доставки Wildberries жители жалуются на постоянно осыпающуюся кирпичную кладку. По словам горожан, опасная ситуация длится уже несколько месяцев.
Летом стену несколько раз "замазывали" после очередного падения кирпичей, однако это не помогло. Около недели назад вечером снова начали сыпаться крупные осколки.
«В темное время суток снять это сложно, а утром, видимо, дворник оперативно убирает все обломки. И ситуация продолжается – никто ничего не предпринимает», – рассказала участница Telegram-канала "Барнаул 22" Юлия.
По ее словам, раз в два-три дня можно заметить новые обвалившиеся фрагменты стены, если успеть сфотографировать до уборки. При этом рядом находится оживленная зона – детская площадка и вход в торговую точку, где постоянно ходят люди и играют дети.
Ранее сообщалось, что в Барнауле жители дома по адресу переулок Малый Прудской, 40, обеспокоены состоянием фасада. По их словам, со стены периодически осыпаются камни и элементы кирпичной кладки.
08:43:26 26-11-2025
Уверен ситуация находится под контролем компетентных и ответственных. Нет поводов переживать
09:13:14 26-11-2025
Сколько лет прошло со сдачи в эксплуатацию этого дома? Кто был застройщиком?
09:55:47 26-11-2025
Какая управляшка обслуживает?
10:04:32 26-11-2025
Построен в 2017, в фкврвле 2018 дом обслуживает управляющая компания «Наш Барнаул». Быстренько Федяев своим управлением довел новостройку до ручки!
11:01:27 26-11-2025
Гость (10:04:32 26-11-2025) Построен в 2017, в фкврвле 2018 дом обслуживает управляющая...
Может всё-таки качество строительства изначально повлияло... всего 8 лет дому, чтобы с него кирпичи сыпались.
11:40:25 26-11-2025
А ведь также будет сыпаться весь стекловатный новострой, включая самый "элитный". Всё только начинается! Это массово презираемые ныне хрущёвки и сталинки могли простоять десятилетиями. Со стекловатниками так не получится!
12:23:01 26-11-2025
Гость (11:40:25 26-11-2025) А ведь также будет сыпаться весь стекловатный новострой, вкл... И этим де...ом сейчас будет застроен старый добрый Поток в ходе так называемой "реновации"
17:13:53 26-11-2025
Ленина 73,4 года как все сыпется и летом и зимой,круглый год-центр города!!! УК Интер
Ничего никто не делает,обращались везде -памятник архитектуры зато!!!