Квартирный вопрос. Правда ли, что молодым семьям будут бесплатно выдавать жилье

Инициативу уже выдвинули общественники

10 ноября 2025, 16:40, ИА Амител

Российская молодежь может получить шанс на бесплатное жилье при соблюдении ряда условий: сохранение брака в течение десятилетия и рождение ребенка. С подобной инициативой выступил политолог и общественный деятель Вадим Попов, о чем сообщает издание "Абзац".

Попов уже направил на рассмотрение в правительство предложение о разработке соответствующего законодательного акта. По мнению общественного деятеля, мера направлена на стимулирование рождаемости в стране, которое невозможно без решения жилищного вопроса.

Приобретение собственного жилья для молодых семей становится практически невозможным из-за высоких ипотечных ставок и значительной стоимости недвижимости. Предоставление жилья за десятилетний брачный союз могло бы стать действенным способом поддержки семей, обеспечивая им стабильность и способствуя улучшению демографической ситуации.

Ранее Владимир Путин призвал власти сделать все необходимое, чтобы рождение ребенка не ухудшало положение семей в стране. По его словам, нужно прийти к тому, чтобы люди стремились стать родителями.