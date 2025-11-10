Квартирный вопрос. Правда ли, что молодым семьям будут бесплатно выдавать жилье
Инициативу уже выдвинули общественники
10 ноября 2025, 16:40, ИА Амител
Российская молодежь может получить шанс на бесплатное жилье при соблюдении ряда условий: сохранение брака в течение десятилетия и рождение ребенка. С подобной инициативой выступил политолог и общественный деятель Вадим Попов, о чем сообщает издание "Абзац".
Попов уже направил на рассмотрение в правительство предложение о разработке соответствующего законодательного акта. По мнению общественного деятеля, мера направлена на стимулирование рождаемости в стране, которое невозможно без решения жилищного вопроса.
Приобретение собственного жилья для молодых семей становится практически невозможным из-за высоких ипотечных ставок и значительной стоимости недвижимости. Предоставление жилья за десятилетний брачный союз могло бы стать действенным способом поддержки семей, обеспечивая им стабильность и способствуя улучшению демографической ситуации.
Ранее Владимир Путин призвал власти сделать все необходимое, чтобы рождение ребенка не ухудшало положение семей в стране. По его словам, нужно прийти к тому, чтобы люди стремились стать родителями.
16:55:48 10-11-2025
Опять начнется тысяча условий: не должно быть жилья, брак должен длиться минимум 10 лет, доходы должны не превышать среднедушевой прожиточный минимум, и за всё за это - льготная ипотечная ставка всего 20%... Знаем мы такие инициативы и такие законы.
21:17:15 10-11-2025
Антон (16:55:48 10-11-2025) Опять начнется тысяча условий: не должно быть жилья, брак до... Про 20% процентов подпридумали. Но в целом... Надо создавать условия для воспроизводства населения (доход, стабильность жизни, не мешать жить, можно еще что-то, но за эти предложения и срок схватить можно) и все. Территории на 2 миллиарда хватит с лихвой.
20:03:43 10-11-2025
Не надо воспринимать всерьез все инциативы депутатов, это всего лишь инициатива.
23:13:03 10-11-2025
Конечно правда. У Долиной отберут и молодёжи выдадут
00:54:19 11-11-2025
Антон (16:55:48 10-11-2025) Опять начнется тысяча условий: не должно быть жилья, брак до...
Так и будет. Куча и условий, которые смогут выполнить мигранты. А коренные народы опять останутся с носом, оплачивая эту инициативу из своих налогов.
11:22:34 11-11-2025
Ага, держи корман шире. Верим верим.
Так вроде есть такая программа же?
Я в молодости пытался по программе молодая семья встать на очередь. Но....побрили, так как на мне числилось 23 квадрата жилплощади в деревне у родитлей, которых в свое время при приватизации заставили на ребенка переписать комнату. И я с 6 лет платил налоги.
Так себе "халява"