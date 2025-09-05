Квизы, мюзиклы, концерт. Куда сходить в Барнауле на выходных
Первая учебная неделя подходит к концу – пора запланировать что-нибудь интересное! Amic.ru публикует афишу на эти выходные.
Концерт классической музыки "Оркестр при свечах Muse", 6+
Величайшие произведения – от классики до культовых саундтреков – в волшебной атмосфере живого оркестра и тысячи свечей.
- 6 сентября, 19:00;
- ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а;
- 2300–4500 рублей.
Мюзикл "Служебный роман", 6+
В статистическом управлении все как всегда: строгая и невзрачная "мымра" Людмила Прокофьевна держит все под контролем, а робкий экономист-статистик Толик Новосельцев никак не может продвинуться по службе. Было принято нестандартное решение: начать ухаживать за неприступной начальницей. Но расчет не оправдался, потому что вмешалась любовь.
- 6 сентября, 17:00;
- Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108;
- 1100–1700 рублей.
Интеллектуальная игра "Квиз. плиз! Afterparty"
Участников интеллектуального шоу ждут вопросы на разные темы.
- 6 сентября, 17:00;
- Бар-ресторан "Опера", ул. Мало-Олонская, 28;
- 600 рублей.
Мюзикл "Дубровский", 12+
Мюзикл "Дубровский", созданный по одноименному произведению А. С. Пушкина, – это романтическая история о любви и вражде, о дружбе и предательстве, о людских страстях и судьбах. Актуальная для любого времени история, рассказанная средствами современной музыки, где переплелись неоклассика и r&b, рок и поп-музыка.
- 7 сентября, 17:00;
- Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108;
- 1000–1500 рублей.
