Квизы, мюзиклы, концерт. Куда сходить в Барнауле на выходных

05 сентября 2025, 09:40, ИА Амител

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Первая учебная неделя подходит к концу – пора запланировать что-нибудь интересное! Amic.ru публикует афишу на эти выходные.

Концерт классической музыки "Оркестр при свечах Muse", 6+

Величайшие произведения – от классики до культовых саундтреков – в волшебной атмосфере живого оркестра и тысячи свечей.

6 сентября, 19:00;

ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а;

2300–4500 рублей.

Мюзикл "Служебный роман", 6+

В статистическом управлении все как всегда: строгая и невзрачная "мымра" Людмила Прокофьевна держит все под контролем, а робкий экономист-статистик Толик Новосельцев никак не может продвинуться по службе. Было принято нестандартное решение: начать ухаживать за неприступной начальницей. Но расчет не оправдался, потому что вмешалась любовь.

6 сентября, 17:00;

Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108;

1100–1700 рублей.

Интеллектуальная игра "Квиз. плиз! Afterparty"

Участников интеллектуального шоу ждут вопросы на разные темы.

6 сентября, 17:00;

Бар-ресторан "Опера", ул. Мало-Олонская, 28;

600 рублей.

Мюзикл "Дубровский", 12+

Мюзикл "Дубровский", созданный по одноименному произведению А. С. Пушкина, – это романтическая история о любви и вражде, о дружбе и предательстве, о людских страстях и судьбах. Актуальная для любого времени история, рассказанная средствами современной музыки, где переплелись неоклассика и r&b, рок и поп-музыка.

7 сентября, 17:00;

Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108;

1000–1500 рублей.

