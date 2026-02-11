Лавров: Европа и Киев "изнасиловали" мирный план США по Украине

Глава российского МИД сравнил предложения Киева и Европы с "договором терпимости"

11 февраля 2026, 14:47, ИА Амител

Переговоры / Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров высказал мнение в интервью проекту "Эмпатия Манучи", что первоначальная инициатива Соединенных Штатов, касающаяся Украины, претерпела существенные коррективы по вине европейских государств.

Российский министр полагает, что европейские страны совместно с Киевом исказили американское предложение, исключив из него положения, направленные на обеспечение прав русскоязычного населения.

«Все последующие версии — это результаты попытки изнасилования американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и, прежде всего, его патронов из Британии, Германии, Франции, Прибалтики. Конечно, они ведь тоже должны где-то свой голосок присоединить»,— пояснил Лавров.

Напомним, Вашингтон в ноябре представил документ из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта.

Согласно этому плану, предполагалось признание де-факто российской принадлежности Крыма, а также Донецкой и Луганской областей, в том числе и со стороны Соединенных Штатов. При этом Сергей Лавров сравнил предложения Киева и Европы с "договором терпимости".

По информации агентства Reuters, основой для американской инициативы послужил документ, поступивший из Российской Федерации в США в октябре.

Ранее Лавров заявил, что Белый дом отказался от принципов Анкориджа в переговорах по Украине. По его словам, после диалога РФ и США должны были перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все наоборот.