Авиарейсы из Барнаула в Сочи и обратно задерживают на несколько часов

Это связано с ограничениями, которые ранее вводили в сочинском аэропорту

25 июля 2025, 12:38, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В Барнауле задерживаются авиарейсы на прилет и вылет из Сочи. По предварительным данным, самолеты примут и выпустят только вечером 25 июля. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло воздушной гавани.

Так, самолет авиакомпании IKAR должен был вылететь из Барнаула в Сочи в 10:45. Однако теперь расчетное время отправления перенесли на 17:00.

Кроме того, задерживается прилет в столицу Алтайского края. Воздушное судно, которое также принадлежит компании IKAR, предварительно, прилетит в 16:38. При этом в Барнауле самолет должен был оказаться в 09:30.

Отметим, что произошедшее связано с ограничениями, которые ранее вводились в аэропорту города-курорта. Как указывало издание SOCHI1.RU, на вылет и прилет задерживали 48 рейсов.

В пресс-службе самой воздушной гавани отметили, что запреты на прием и выпуск самолетов уже сняты.

«В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС, готовится расписание работы с учетом вынужденных изменений», – отметили представители аэропорта.

Напомним, в ночь на 25 июля Краснодарский край атаковали беспилотники. В результате налета БПЛА повреждения получил пассажирский поезд и частные дома. Пострадали два человека.