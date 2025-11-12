"Летит вам в лицо". На видео показали три мощных выброса на Солнце
Первый и самый слабый выброс, по расчетам, может подойти к Земле днем 12 ноября
12 ноября 2025, 14:46, ИА Амител
На Солнце 9, 10 и 11 ноября 2025 года произошло три мощных выброса массы, которая сейчас приближается к Земле, сообщает в своем Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).
«Все три выброса массы на одном видео. По расчету, в течение ближайших 24 часов к Земле должны прийти все три», – говорится в сообщении.
Первый и самый слабый выброс, согласно данным лаборатории, может подойти к Земле днем 12 ноября.
«Ответ на обычный вопрос, где здесь Земля, все тот же: вы смотрите на все это, находясь на ней. Выражаясь образно, почти все, что на видео, летит вам в лицо», – пояснили в лаборатории.
Ранее amic.ru рассказал, что за мощная магнитная буря накрыла Землю 12 ноября.
Комментарии 0