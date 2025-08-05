Лето на паузе. Дожди и похолодание пришли в Барнаул

Фоторепортаж с "остывших" улиц краевой столицы

05 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Тоскливый август в Барнауле / Фото: amic.ru

Август в Барнауле стартовал с серых небес, затяжных дождей и ощутимого похолодания. Летнее настроение стремительно меняется осенним: на улицах люди теперь в куртках и с зонтами. Прогнозы на ближайшие дни не радуют – синоптики обещают осадки почти ежедневно. Впрочем, специалисты предупреждали: в этом году август в Алтайском крае будет прохладным, дождливым и, увы, немного унылым.

Будем надеяться, что метеопрогноз еще даст сбой и Барнаул увидит солнце. А пока – не забывайте зонт дома и выбирайте обувь по погоде.