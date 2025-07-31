Порывы ветра усилятся до 16-21 м/с

31 июля 2025, 12:00, ИА Амител

Ночная гроза в Барнауле / Фото: amic.ru

31 июля в Алтайском крае ожидаются ливни, грозы и град. Жителей края просят быть осторожными и внимательными, а также рекомендуют пережидать непогоду в зданиях. Об этом сообщает МЧС по региону.

В течение суток регион накроют дожди, которые при грозах перейдут в ливни. Также возможен град и усиление ветра до 18 м/с. Местами порывы достигнут 16‑21 м/с.

"При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении, обходите рекламные щиты. Избегайте водоемов и открытых пространств, не укрывайтесь под деревьями. Рекомендуем водителям быть осторожными и внимательными", - предупредили в МЧС.

Напомним, по данным синоптиков алтайского Гидрометцентра, с 1 августа на смену аномальной жаре придут холодные воздушные массы, из-за которых столбики термометров опустятся ниже +20 градусов. С прохождением атмосферных также фронтов возможны сильные дожди, переходящие в ливни при грозах.