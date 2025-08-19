НОВОСТИПолитика

"Лучшая из встреч". Зеленский высоко оценил переговоры с Трампом в Вашингтоне

Украинский лидер также заявил, что готов к саммиту с Россией

19 августа 2025, 12:20, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, которые прошли в Вашингтоне 18 августа, "лучшей из встреч". Об этом сообщает Baza.

По его словам, Украина больше не будет выдвигать перемирие как условие для дальнейших переговоров. Вместо этого он попросил у США гарантии безопасности, которые будут проработаны в течение семи-десяти дней.

«Гарантии безопасности Украины – это первый шаг для окончания войны… Детали гарантий безопасности будут проработаны в течение семи-десяти дней», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина хочет получить пакет помощи на 90 миллиардов долларов. С его слов, это будет часть гарантий безопасности. Далее сторонам предстоит согласовать, какие силы будут использованы для защиты страны в случае нового конфликта с Россией. 

Также Зеленский подтвердил, что Украина закупит оружие у США и наладит экспорт дронов:

«Одна из частей гарантий безопасности Украины – наше производство дронов… У нас появилась договоренность с президентом США о том, что они будут покупать украинские дроны. Это очень важно для нас… Они будут финансировать наше производство и у нас будут деньги на развитие этого направления», – добавил глава Украины.

Со слов украинского лидера, Россия предложила встречу между двумя странами, а после нее еще одну, в трехстороннем  формате: США – Украина – РФ. Зеленский готов к этому, так как считает, что решить болезненные вопросы можно только на уровне глав государств. Он отметил, что территориальные вопросы будут обсуждаться непосредственно во время встречи с Владимиром Путиным. Но в данный момент дата и место этих переговоров не определены.

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

СМИ: Путин заявил Трампу, что готов встретиться с Зеленским

Со слов главы Белого дома, подготовка к российско-украинскому саммиту уже идет
Комментарии 4

Avatar Picture
серый

12:26:26 19-08-2025

подлизал трампу зад !

Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:31 19-08-2025

дата и место этих переговоров не определены --- наверное сразу после выборов, а значит, может и не с ним

Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:02 19-08-2025

сидит , наполеон недоделанный

Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:53 19-08-2025

Пока выглядит это как покер-фэйс от Зеленского. И Трам ничего не добился и Зеленский не хочет признавать, что тоже ничего..., вот и вынуждены говорить, что все хорошо и широко улыбаться.

