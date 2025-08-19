"Лучшая из встреч". Зеленский высоко оценил переговоры с Трампом в Вашингтоне

Украинский лидер также заявил, что готов к саммиту с Россией

19 августа 2025, 12:20, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, которые прошли в Вашингтоне 18 августа, "лучшей из встреч". Об этом сообщает Baza.

По его словам, Украина больше не будет выдвигать перемирие как условие для дальнейших переговоров. Вместо этого он попросил у США гарантии безопасности, которые будут проработаны в течение семи-десяти дней.

«Гарантии безопасности Украины – это первый шаг для окончания войны… Детали гарантий безопасности будут проработаны в течение семи-десяти дней», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина хочет получить пакет помощи на 90 миллиардов долларов. С его слов, это будет часть гарантий безопасности. Далее сторонам предстоит согласовать, какие силы будут использованы для защиты страны в случае нового конфликта с Россией.

Также Зеленский подтвердил, что Украина закупит оружие у США и наладит экспорт дронов:

«Одна из частей гарантий безопасности Украины – наше производство дронов… У нас появилась договоренность с президентом США о том, что они будут покупать украинские дроны. Это очень важно для нас… Они будут финансировать наше производство и у нас будут деньги на развитие этого направления», – добавил глава Украины.

Со слов украинского лидера, Россия предложила встречу между двумя странами, а после нее еще одну, в трехстороннем формате: США – Украина – РФ. Зеленский готов к этому, так как считает, что решить болезненные вопросы можно только на уровне глав государств. Он отметил, что территориальные вопросы будут обсуждаться непосредственно во время встречи с Владимиром Путиным. Но в данный момент дата и место этих переговоров не определены.