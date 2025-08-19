"Лучшая из встреч". Зеленский высоко оценил переговоры с Трампом в Вашингтоне
Украинский лидер также заявил, что готов к саммиту с Россией
19 августа 2025, 12:20, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, которые прошли в Вашингтоне 18 августа, "лучшей из встреч". Об этом сообщает Baza.
По его словам, Украина больше не будет выдвигать перемирие как условие для дальнейших переговоров. Вместо этого он попросил у США гарантии безопасности, которые будут проработаны в течение семи-десяти дней.
«Гарантии безопасности Украины – это первый шаг для окончания войны… Детали гарантий безопасности будут проработаны в течение семи-десяти дней», – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина хочет получить пакет помощи на 90 миллиардов долларов. С его слов, это будет часть гарантий безопасности. Далее сторонам предстоит согласовать, какие силы будут использованы для защиты страны в случае нового конфликта с Россией.
Также Зеленский подтвердил, что Украина закупит оружие у США и наладит экспорт дронов:
«Одна из частей гарантий безопасности Украины – наше производство дронов… У нас появилась договоренность с президентом США о том, что они будут покупать украинские дроны. Это очень важно для нас… Они будут финансировать наше производство и у нас будут деньги на развитие этого направления», – добавил глава Украины.
Со слов украинского лидера, Россия предложила встречу между двумя странами, а после нее еще одну, в трехстороннем формате: США – Украина – РФ. Зеленский готов к этому, так как считает, что решить болезненные вопросы можно только на уровне глав государств. Он отметил, что территориальные вопросы будут обсуждаться непосредственно во время встречи с Владимиром Путиным. Но в данный момент дата и место этих переговоров не определены.
12:26:26 19-08-2025
подлизал трампу зад !
15:11:31 19-08-2025
дата и место этих переговоров не определены --- наверное сразу после выборов, а значит, может и не с ним
15:23:02 19-08-2025
сидит , наполеон недоделанный
15:35:53 19-08-2025
Пока выглядит это как покер-фэйс от Зеленского. И Трам ничего не добился и Зеленский не хочет признавать, что тоже ничего..., вот и вынуждены говорить, что все хорошо и широко улыбаться.