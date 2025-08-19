СМИ: Путин заявил Трампу, что готов встретиться с Зеленским
Со слов главы Белого дома, подготовка к российско-украинскому саммиту уже идет
19 августа 2025, 08:27, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что готов к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК со ссылкой на AFP и знакомый с ходом разговора источник.
По предварительным данным, о начале подготовки к саммиту уже объявил сам Трамп. В своих соцсетях он написал, что место проведения встречи определят позже.
Кроме того, со слов канцлера Германии Фридриха Мерца, переговоры российского и украинского лидеров состоятся в течение ближайших двух недель.
Ранее президент РФ говорил, что не возражает против встречи с Зеленским при "определенных условиях". Однако он заявлял, что "до создания таких условий пока далеко".
Напомним, Трамп после завершения саммита с Зеленским и европейскими лидерами позвонил российскому коллеге. Глава Белого дома проинформировал Путина о результатах встречи. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, беседа длилась около 40 минут, ее характер был "откровенный и весьма конструктивный". Согласно его заявлениям, главы государств обсудили возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на саммитах.
08:35:04 19-08-2025
Путин заявил Трампу, что готов встретиться с Зеленским --- ну не очень хорошая новость. Может надо уточнить, что после выборов, когда Зеленский опять станет легитимным. Тогда, да. Иначе очень нехороший признак
09:00:12 19-08-2025
Гость (08:35:04 19-08-2025) ... встретиться-то можно.
Договариваться с ним нельзя.
09:28:01 19-08-2025
Кто нибудь знает зачем они всё встречаются? по МАХу по видеосвязи переговорили да и всё. Зачем деньги тратить на керосин? 21 век на дворе
09:54:37 19-08-2025
Гость (09:28:01 19-08-2025) Кто нибудь знает зачем они всё встречаются? по МАХу по видео... Не те ощущения
11:00:59 19-08-2025
Перед встречей Путина с Зелей необходимо организовать встречу Зели с "Искандером".
Четвертый год идёт - а Рейхстаг(зачёркнуто) Банковая улица всё ещё не в руинах.
Медийно очень важно сделать воронку в центре Кукуева.
11:07:29 19-08-2025
Гость (11:00:59 19-08-2025) Перед встречей Путина с Зелей необходимо организовать встреч... Если бы три года назад сделали, может уже три года, как все закончилось бы
11:29:01 19-08-2025
Гость (11:00:59 19-08-2025) Перед встречей Путина с Зелей необходимо организовать встреч... Похоже не могут. А думали, что могут
11:51:43 19-08-2025
Гость (11:29:01 19-08-2025) Похоже не могут. А думали, что могут... Прикольно самому с собой поговорить, да? )
12:15:41 19-08-2025
Гость (11:51:43 19-08-2025) Прикольно самому с собой поговорить, да? )... Это два раза гостю 11:00:59. Дополнение
13:20:56 19-08-2025
Гость (12:15:41 19-08-2025) Это два раза гостю 11:00:59. Дополнение... продолжаешь тихо сам с собой разговаривать?
15:20:00 19-08-2025
Гость (13:20:56 19-08-2025) продолжаешь тихо сам с собой разговаривать?... Еще раз для туго соображающих - оба поста были гостю 11:00:59
11:13:26 19-08-2025
Условия встречи:
- Массированная бомбардировка всех военных объектов нацистского государства укропии, военных учреждений, предприятий. Не надо чтобы после заключения мира ракеты лежали на складах.
- подписанная полная капитуляция киевского режима, демилитаризация украины, передача оружия России для последующей утилизации (на металлолом).
- переговоры только с главой рады (жирным), согласно конституции укропии.
- признание территорий ДНР Ии ЛНР российскими, признание референдумов в 2014 и 2022 годах русскоязычным населением в ЛНР, ДНР и Крыме.