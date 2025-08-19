Со слов главы Белого дома, подготовка к российско-украинскому саммиту уже идет

19 августа 2025, 08:27, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что готов к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК со ссылкой на AFP и знакомый с ходом разговора источник.

По предварительным данным, о начале подготовки к саммиту уже объявил сам Трамп. В своих соцсетях он написал, что место проведения встречи определят позже.

Кроме того, со слов канцлера Германии Фридриха Мерца, переговоры российского и украинского лидеров состоятся в течение ближайших двух недель.

Ранее президент РФ говорил, что не возражает против встречи с Зеленским при "определенных условиях". Однако он заявлял, что "до создания таких условий пока далеко".

Напомним, Трамп после завершения саммита с Зеленским и европейскими лидерами позвонил российскому коллеге. Глава Белого дома проинформировал Путина о результатах встречи. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, беседа длилась около 40 минут, ее характер был "откровенный и весьма конструктивный". Согласно его заявлениям, главы государств обсудили возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на саммитах.