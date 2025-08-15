Любопытный рубцовчанин открыл картинку в мессенджере и потерял более 200 тысяч рублей
Мошенники от его имени зарегистрировались на сайте объявлений и сделали четыре покупки
15 августа 2025, 14:40, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 55-летнего жителя Рубцовска при помощи сообщения в мессенджере с изображением, сообщает региональное МВД.
«Не удержался от любопытства и попытался открыть картинку, после чего ему стали приходить оповещения от различных финансовых организаций с предложениями одобренных займов и коды подтверждения», – рассказали в ведомстве.
Сначала мужчина не реагировал на сообщения, но вскоре получил уведомление о списании денег.
«Позвонил на горячую линию интернет-сервиса и ему пояснили, что от его имени произошла регистрация и были совершены четыре покупки более чем на 200 тысяч рублей», – отметили в МВД.
14:55:57 15-08-2025
Я не понял! Он сам взял или ссылка-картинка была с вирусом?
Кто в итоге деньги увел?
14:57:38 15-08-2025
Передайте ему, что если на цветы куриную слепоту посмотришь, то ослепнешь.
А по сути: приложение он открыл типа "фото.apk", а не картинку.
15:00:42 15-08-2025
Да лааадно... просто открыл картинку?
15:04:40 15-08-2025
Гость (15:00:42 15-08-2025) Да лааадно... просто открыл картинку?...
Ну, в МАКСе вроде предусмотрены сразу всё услуги, открыл и ты в дамках...
15:31:18 15-08-2025
Гость (15:04:40 15-08-2025) Ну, в МАКСе вроде предусмотрены сразу всё услуги, открыл... Любопытно будет посмотреть. Но вряд ли даже если шквал мошенничеств будет на Максе то что что-то просочится в прессу)
17:47:12 15-08-2025
Гость (15:04:40 15-08-2025) Ну, в МАКСе вроде предусмотрены сразу всё услуги, открыл... Сразу все деньги переведены на безопасный счет, взята парочка кредитов, оплачены штрафы, даже если авто нет и не было. Так. На всякий случай. А вот так и будет скоро.
15:17:46 15-08-2025
Гость (15:00:42 15-08-2025) Да лааадно... просто открыл картинку?... Вот и я про это. Как-то всё расплывчато, непонятно............
15:24:44 15-08-2025
Что же это такое творится 🤔, неужели нет управы на мошенников? Есть же умные специалисты, которые могут противостоять этой заразе 🤣? Уж сколько обобрали людей.
16:42:07 15-08-2025
были совершены четыре покупки --- а на его карту то как вышли, если он код никому не называл? Как то мутновато
17:11:34 15-08-2025
Гость (16:42:07 15-08-2025) были совершены четыре покупки --- а на его карту то как выш... 99% что приложение сам установил по ссылке якобы на картинку, которое перехватывает смс.
20:13:50 15-08-2025
щас что то много в телеге именно таких фокусов, с картинками. мужикам загадочные - теткам шлют "детский рисунок проголосуйте" и пр