Любопытный рубцовчанин открыл картинку в мессенджере и потерял более 200 тысяч рублей

Мошенники от его имени зарегистрировались на сайте объявлений и сделали четыре покупки

15 августа 2025, 14:40, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 55-летнего жителя Рубцовска при помощи сообщения в мессенджере с изображением, сообщает региональное МВД.

«Не удержался от любопытства и попытался открыть картинку, после чего ему стали приходить оповещения от различных финансовых организаций с предложениями одобренных займов и коды подтверждения», – рассказали в ведомстве.

Сначала мужчина не реагировал на сообщения, но вскоре получил уведомление о списании денег.

«Позвонил на горячую линию интернет-сервиса и ему пояснили, что от его имени произошла регистрация и были совершены четыре покупки более чем на 200 тысяч рублей», – отметили в МВД.

