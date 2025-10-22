Любопытный зверь. Крупный и очень сонный тигр увязался за машиной в Приморье
К счастью, встреча обошлась без последствий
22 октября 2025, 13:30, ИА Амител
В Приморье на трассе под Большим Камнем местные жители встретили огромного и крайне сонного тигра. Хищник появился прямо у дороги в районе Нового Мира и спокойно направился к автомобилю. Об этом сообщат Telegram-канал Amur Mash.
Очевидцы сняли происходящее на видео: тигр потянулся, широко зевнул, показав внушительные клыки, и начал приближаться к машине. Когда расстояние стало опасно близким, водителю пришлось прекратить съемку и резко нажать на газ.
Специалисты напоминают, что такие ситуации – не редкость для Приморья, где тигры иногда выходят к дорогам, особенно в поисках добычи или во время миграции.
Ранее в Приморье тигр напал на машину россиян, мешающих ему спокойно съесть добычу. Инцидент произошел во Врангеле – отдаленном районе Находки, где хищник задрал корову и устроился с ней у дороги.
14:06:02 22-10-2025
Красивая кошка
15:31:29 22-10-2025
Зачем уехали?
18:51:21 22-10-2025
Сбежал из местного "Сафари парка"