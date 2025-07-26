Магнитная буря обрушится на Землю 27 июля
Геоудары будут "бить" по планете в течение трех часов
26 июля 2025, 13:53, ИА Амител
Магнитная буря обрушится на Землю в воскресенье, 27 июля, следует из прогноза космической погоды Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Геоудары продлятся примерно с 12:00 до 15:00 мск, затем магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, а к 18:00 снова успокоится.
На пике активность будет достигать уровня G1, что соответствует слабой буре.
Как пережить магнитную бурю?
Врачи рекомендуют при магнитной буре пить больше воды и избегать соли, чтобы поддерживать нормальное давление и снижать нагрузку на сердце. Также важно не перенапрягаться физически и эмоционально, отдыхать и уменьшать стресс.
Также специалисты советуют проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься йогой или дыхательной гимнастикой.
