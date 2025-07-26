Геоудары будут "бить" по планете в течение трех часов

26 июля 2025, 13:53, ИА Амител

Солнце / Фото: NASA / unsplash.com

Магнитная буря обрушится на Землю в воскресенье, 27 июля, следует из прогноза космической погоды Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Геоудары продлятся примерно с 12:00 до 15:00 мск, затем магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, а к 18:00 снова успокоится.

На пике активность будет достигать уровня G1, что соответствует слабой буре.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие три дня / Скриншот с сайта xras.ru

Как пережить магнитную бурю?

Врачи рекомендуют при магнитной буре пить больше воды и избегать соли, чтобы поддерживать нормальное давление и снижать нагрузку на сердце. Также важно не перенапрягаться физически и эмоционально, отдыхать и уменьшать стресс.

Также специалисты советуют проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься йогой или дыхательной гимнастикой.