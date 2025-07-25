По данным ученых, это связано с выбросом плазмы в сторону планеты

25 июля 2025, 11:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

С Солнца в сторону Земли был выброшен небольшой протуберанец, который находился почти прямо по центру солнечного диска. После его разрушения часть плазмы с невысокими скоростями направилась в сторону планеты, из-за чего вероятность магнитных бурь в период с 25 по 27 июля повысилась. Как отметили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она составляет около 65% для геомагнитных штормов уровня G1. Вероятность возникновения более сильных бурь равна примерно 15%.

О том, будет ли магнитосфера Земли неспокойной в течение трех суток и как уберечь себя от неблагоприятного воздействия космической погоды, – в материале amic.ru.

Правда ли, что на Земле будут бушевать магнитные бури с 25 по 27 июля 2025 года?

Согласно информации специалистов Лаборатории, 25 июля пик солнечной активности пришелся на период с 04:00 до 07:00 по московскому времени. До конца дня вероятность сильных магнитных оценивают в 7%, геомагнитных возмущений – в 35%, а спокойного магнитного поля – в 58%.

26 июля обстановка в магнитосфере Земли, по предварительным данным, будет спокойной. С вероятностью в 87% магнитных бурь не предвидится. Однако прогноз все еще может измениться.

Но уже 27 числа планету ждут потрясения в виде геомагнитных возмущений и штормов. Шанс возникновения магнитных бурь равен 60%.

Насколько мощными будут магнитные бури с 25 по 27 июля?

25 июля мощность колебаний в магнитосфере Земли не превысила пяти баллов, следовательно, до магнитной бури она не дошла. 26 июля максимальный геомагнитный индекс составит 3 балла – это спокойная обстановка. Но уже 27 июля планету атакует магнитная буря мощностью 5 баллов, что позволяет присвоить ей класс G1.

Когда закончатся эти геомагнитные штормы?

Судя по прогнозу, спокойной магнитосфера будет уже в понедельник, 28 июля. К полуночи активность начнет снижаться и в течение суток едва дойдет до трех баллов.

Что нужно делать во время магнитной бури, чтобы не чувствовать себя плохо?

Наукой все еще не доказано, что магнитные бури влияют на организм человека каким-то значимым образом. По этому поводу врачи дают весьма общие советы: пить достаточное количество воды, соблюдать режим сна, чаще бывать на свежем воздухе и вести активный образ жизни, а также не злоупотреблять жирной пищей. В этом случае можно сохранить тонус организма и хорошее самочувствие.