Махина в парке "Арлекино". Как растет новое колесо обозрения в Барнауле
Аттракцион станет самым большим в Алтайском крае
10 сентября 2025, 07:00, ИА Амител
В барнаульском парке "Арлекино" продолжается монтаж нового колеса обозрения, которое станет самым высоким в Алтайском крае.
Пока на площади Баварина демонтируют временный аттракцион, простоявший чуть больше месяца, в "Арлекино" появляется настоящая "махина", которая уже сейчас производит внушительное, а местами даже немного пугающее впечатление.
Как ранее сообщал amic.ru, новая конструкция будет в три раза выше действующего колеса обозрения, высота которого 26 метров. Таким образом, аттракцион в "Арлекино" достигнет 60–75 метров и сможет соперничать с самыми высокими колесами обозрения Сибири: в Новосибирске (67 метров) и Омске (68 метров).
Интересно, что именно эти два аттракциона считаются самыми высокими за Уралом. Теперь Барнаул имеет все шансы войти в этот список. Завершение строительства нового колеса обозрения запланировано на конец года.
Это не та рухлядь, что на "речном вокззале" (которого нет)
На таком колесе можно кататься и зимой и днём.
09:34:51 10-09-2025
И че там с него увидеть можно будет?
11:27:47 10-09-2025
Гость (09:34:51 10-09-2025) И че там с него увидеть можно будет?... Промзону, аэропорт. Хороший обзор для вражеских агентов(((
Так-то, вообще непонятно для чего устанавливают подобные сооружения в текущих реалиях, кто дает разрешения. Может, лучше дождаться наступления мирного периода.
13:12:51 10-09-2025
Любят люди разное - пусть будет колесо.