Махина в парке "Арлекино". Как растет новое колесо обозрения в Барнауле

Аттракцион станет самым большим в Алтайском крае

10 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Монтаж колеса обозрения в парке "Арлекино" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В барнаульском парке "Арлекино" продолжается монтаж нового колеса обозрения, которое станет самым высоким в Алтайском крае.

Пока на площади Баварина демонтируют временный аттракцион, простоявший чуть больше месяца, в "Арлекино" появляется настоящая "махина", которая уже сейчас производит внушительное, а местами даже немного пугающее впечатление.

Как ранее сообщал amic.ru, новая конструкция будет в три раза выше действующего колеса обозрения, высота которого 26 метров. Таким образом, аттракцион в "Арлекино" достигнет 60–75 метров и сможет соперничать с самыми высокими колесами обозрения Сибири: в Новосибирске (67 метров) и Омске (68 метров).

Интересно, что именно эти два аттракциона считаются самыми высокими за Уралом. Теперь Барнаул имеет все шансы войти в этот список. Завершение строительства нового колеса обозрения запланировано на конец года.