НОВОСТИПроисшествия

Маленькие дети с ножом избили девочку в новосибирском парке

Нескольких участниц конфликта удалось задержать и доставить в полицию

27 августа 2025, 15:25, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске мать сообщила о нападении на свою десятилетнюю дочь в Затулинском парке, сообщает Telegram-канал Mash Siberia

«Девочку избили сверстницы, при этом у одной из нападавших был нож», – рассказала женщина.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Также просят очевидцев происшествия, обладающих какой-либо информацией, связаться с дежурной частью.

Ранее в Башкирии подростки избили детей с аутизмом и собаку.

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Алтайские подростки сняли изнасилование пятиклассницы и выложили запись в школьный чат

За нераспространение видео злоумышленники требовали от девочки 17 тысяч рублей
НОВОСТИПроисшествия
Новосибирская область дети Нападения на людей

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

16:06:20 27-08-2025

Мигранты?

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров