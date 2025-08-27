Маленькие дети с ножом избили девочку в новосибирском парке

Нескольких участниц конфликта удалось задержать и доставить в полицию

27 августа 2025, 15:25, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске мать сообщила о нападении на свою десятилетнюю дочь в Затулинском парке, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Девочку избили сверстницы, при этом у одной из нападавших был нож», – рассказала женщина.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Также просят очевидцев происшествия, обладающих какой-либо информацией, связаться с дежурной частью.

