Маленькие дети с ножом избили девочку в новосибирском парке
Нескольких участниц конфликта удалось задержать и доставить в полицию
27 августа 2025, 15:25, ИА Амител
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Новосибирске мать сообщила о нападении на свою десятилетнюю дочь в Затулинском парке, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
«Девочку избили сверстницы, при этом у одной из нападавших был нож», – рассказала женщина.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Также просят очевидцев происшествия, обладающих какой-либо информацией, связаться с дежурной частью.
