Средняя оплата труда в строительной сфере составила 116 365 рублей в месяц

14 августа 2025, 15:15, ИА Амител

Строительство дома в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае прирост средних предлагаемых заработных плат для новых сотрудников в сфере строительства жилых и коммерческих объектов во II квартале 2025 года составил 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Авито".

«Средняя оплата труда в строительной сфере составила 116 365 рублей в месяц», – говорится в исследовании.

Лидерами по росту средних заработных плат оказались фасадчики, которым стали предлагать на 30% больше – 172 483 рубля в месяц.

Эти специалисты занимаются отделкой стен зданий, обеспечивая не только эстетичный внешний вид, но и его защиту от погодных условий. Работа фасадчиков напрямую влияет на безопасность и комфорт проживания, а также на сохранение архитектурного облика.

На втором месте рейтинга оказалась профессия маляра, средняя оплата труда для них выросла на 25% и достигла 118 816 рублей в месяц.

Эти специалисты занимаются подготовкой и окрашиванием поверхностей, включая очистку, выравнивание поверхностей, шпатлевание и грунтование. Обеспечивают защиту сооружений от коррозии и внешних воздействий, тем самым продлевая срок службы сооружений.

Замыкает тройку лидеров профессия слесаря-электрика, средние предлагаемые зарплаты для которых выросли на 23% – до 73 547 рублей в месяц.

Эти специалисты выполняют техническое обслуживание, ремонт и монтаж электрооборудования и электрических систем. Они обеспечивают надежную и безопасную работу электросетей и оборудования, без которых невозможна нормальная эксплуатация зданий и инфраструктуры.

Как отметил директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков, строительная сфера является одной из быстроразвивающихся отраслей. Объемы строительства ежегодно увеличиваются, что связано не только с запуском новых инфраструктурных проектов, а также с трендом на строительство загородного жилья.

«По данным рынка, строительство частных домов растет на 20–30% в год, и это отражается как в спросе на услуги, так и в зарплатах специалистов. Работодатели готовы предлагать более высокую оплату труда, чтобы привлекать квалифицированные кадры», – подчеркнул Кучеренков.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае замедлилась зарплатная гонка между работодателями в сфере строительства. Общее соотношение резюме и вакансий достигло более комфортного и равномерного уровня.