В Алтайском крае упали объемы строительства жилья за первые шесть месяцев 2025 года

За полгода в регионе построили 5664 новые квартиры

14 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае в январе – июле 2025 года предприятия, организации и индивидуальные застройщики построили 5664 новые квартиры общей площадью 549,7 тыс. кв. метров, сообщает Алтайкрайстат.

«На 12,1% меньше января – июля 2024 года», – подчеркнули в ведомстве.

Индивидуальные застройщики за счет собственных и заемных средств построили и ввели в эксплуатацию 422,5 тыс. кв. метров жилья.

«Это составляет 76,9% от общего ввода по краю и на 2,6% меньше уровня соответствующего периода предыдущего года», – уточнили в Алтайкрайстате.

