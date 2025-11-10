"Машины мешают проезду". Регоператор объяснил, почему иногда не вывозят мусор с ул. Ускова

Подъезд спецтехники к контейнерной площадке невозможен из-за припаркованных автомобилей

10 ноября 2025, 15:44, ИА Амител

Мусорная площадка на улице Сергея Ускова в Барнауле / Фото: регоператор по обращению с ТКО

"Экосоюз" – регоператор по обращению с ТКО барнаульской зоны – прокомментировал причины складирования мусора на улице Сергея Ускова. Ранее жители близлежащего дома сообщили в соцсетях, что отходы вывозятся нерегулярно и уже образовалась свалка.

Как пояснил регоператор, "сбор ТКО в близлежащих домах организован по мусоропроводу", а контейнерные баки принадлежат магазинам.

«ТКО с них вывозятся два-три раза в неделю. Однако регоператор регулярно фиксирует, что возле контейнеров припаркованы автомобили, из-за чего подъезд к контейнерной площадке на специализированной технике невозможен», – подчеркнули в Минстрое Алтайского края.

В качестве подтверждения регоператор предоставил фотографии, сделанные 6 и 8 ноября.

В Минстрое указали, что регоператор регулярно направляет собственникам контейнерной площадки (магазинам) уведомления о необходимости обеспечения беспрепятственного проезда к контейнерной площадке.

