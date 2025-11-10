"Машины мешают проезду". Регоператор объяснил, почему иногда не вывозят мусор с ул. Ускова
Подъезд спецтехники к контейнерной площадке невозможен из-за припаркованных автомобилей
10 ноября 2025, 15:44, ИА Амител
"Экосоюз" – регоператор по обращению с ТКО барнаульской зоны – прокомментировал причины складирования мусора на улице Сергея Ускова. Ранее жители близлежащего дома сообщили в соцсетях, что отходы вывозятся нерегулярно и уже образовалась свалка.
Как пояснил регоператор, "сбор ТКО в близлежащих домах организован по мусоропроводу", а контейнерные баки принадлежат магазинам.
«ТКО с них вывозятся два-три раза в неделю. Однако регоператор регулярно фиксирует, что возле контейнеров припаркованы автомобили, из-за чего подъезд к контейнерной площадке на специализированной технике невозможен», – подчеркнули в Минстрое Алтайского края.
В качестве подтверждения регоператор предоставил фотографии, сделанные 6 и 8 ноября.
В Минстрое указали, что регоператор регулярно направляет собственникам контейнерной площадки (магазинам) уведомления о необходимости обеспечения беспрепятственного проезда к контейнерной площадке.
Ранее жители Барнаула пожаловались на мусор вдоль пешеходной зоны у детского сада на Балтийской.
15:56:03 10-11-2025
15:56:20 10-11-2025
А как же штрафы за блокирование проезда к мусорным контейнерам? Кого-то оштрафовали? Грузовик вообще поди на юрике, там штрафы кратно выше.
16:48:13 10-11-2025
Гость (15:56:20 10-11-2025) А как же штрафы за блокирование проезда к мусорным контейнер... Мы боимся применять законы. Улица запаркована мы мусор вывозить не будем,да и чистить ее тоже. Полная беспомощность
07:45:48 11-11-2025
Гость (15:56:20 10-11-2025) А как же штрафы за блокирование проезда к мусорным контейнер... Надо просто предоставить право "штрафовать" мусорщикам. Приехала машина, к мусоркам подъезд забит жоповозками. Фото в ГАИ и вуаля! Счастливые владельцы платят штраф. Раза два три попадутся и парковки на мусорке не будет.
17:53:45 10-11-2025
Вопросы к тем, кто проектировал район. Узкие улицы, мало парковок, а дома - человейники.
21:34:09 10-11-2025
ыть (17:53:45 10-11-2025) Вопросы к тем, кто проектировал район. Узкие улицы, мало пар... Проектировали чтобы бабла побольше срубить,а плебс пусть пыхтит там как хочет
17:57:32 10-11-2025
Мусорки это полбеды. Хуже, когда скорая и пожарная не могут подъехать из-за наставленных как попало машин.
21:45:48 10-11-2025
Кто у мусорок паркуется, сами же и пишут 😁
23:59:09 10-11-2025
Переставьте мусорки в другое место, не у каждого подъезда, а между домами. Как в старых районах с хрущевками. Люди несут пакеты на несколько метров дальше, зато проблем нет.
01:47:33 11-11-2025
Там еще и мусоропроводы есть? Днище. "Новостройки" которым по 10+ лет