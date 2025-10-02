Мать 16 лет добивается компенсации от виновника ДТП, в котором погиб ее сын

За 16 лет мужчина перечислил лишь около 41 тысячи, используя различные схемы уклонения от выплат

02 октября 2025, 22:00, ИА Амител

Погибший парень / Фото: "КП-Новосибирск"

Жительница Новосибирской области 16 лет добивается компенсации от виновника ДТП, в котором погиб ее 23-летний сын, сообщает "КП-Новосибирск".

Авария произошла в мае 2008 года на трассе под Ордынским – нетрезвый водитель выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение. Алексей погиб на месте.

Виновник аварии, автомеханик Андрей*, был приговорен к полутора годам колонии-поселения и обязан выплатить семье погибшего 424 тысячи рублей. Однако за 16 лет он перечислил лишь около 41 тысячи, используя различные схемы уклонения от выплат.

«Он переписал все имущество на родственников, официально не работает, но при этом ездит на дорогой иномарке», – рассказывает Наталья, мать погибшего.

Приставы не могут взыскать средства, так как машина оформлена на жену должника, а банковские счета пусты. Семья погибшего, оставшись без кормильцев, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.

«Дело даже не в деньгах – в наплевательском отношении этого человека к чужому горю», – говорит женщина.

*Имя изменено