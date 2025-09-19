Мать с ребенком на электросамокате устроила гонки с большегрузом в Рубцовске

Женщина совершала резкие маневры и пыталась подрезать большегруз

19 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Женщина на электросамокате / Кадр из видео: "В курсе 22 | Барнаул"

В Рубцовске женщина на электросамокате устроила опасное "соревнование" с многотонной фурой. Экстремалка посадила на самокат ребенка и выехала на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22 | Барнаул".

По словам очевидцев, на дороге мать совершала резкие маневры и даже пыталась подрезать грузовик. Водитель большегруза был вынужден резко реагировать и в итоге эмоционально высказал все, что думает о таком "спарринге".

Видео с инцидентом появилось в соцсетях и вызвало бурное обсуждение. Пользователи возмутились безрассудством женщины, которая подвергла опасности не только себя, но и ребенка.

