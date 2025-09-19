Мать с ребенком на электросамокате устроила гонки с большегрузом в Рубцовске
Женщина совершала резкие маневры и пыталась подрезать большегруз
19 сентября 2025, 12:30, ИА Амител
В Рубцовске женщина на электросамокате устроила опасное "соревнование" с многотонной фурой. Экстремалка посадила на самокат ребенка и выехала на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22 | Барнаул".
По словам очевидцев, на дороге мать совершала резкие маневры и даже пыталась подрезать грузовик. Водитель большегруза был вынужден резко реагировать и в итоге эмоционально высказал все, что думает о таком "спарринге".
Видео с инцидентом появилось в соцсетях и вызвало бурное обсуждение. Пользователи возмутились безрассудством женщины, которая подвергла опасности не только себя, но и ребенка.
Ранее сообщалось, что сибирский автослесарь купил полицейскую форму и ловил самокатчиков с велосипедистами.
13:06:24 19-09-2025
Здесь клиника уже бессильна. Ума нет.
13:15:06 19-09-2025
Деградация полнейшая.
13:32:43 19-09-2025
Ума нет, считай, что пропало)))))))
23:35:29 19-09-2025
повезет у такой лярвы родиться...не дай Бог