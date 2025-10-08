Маткапитал хотят видоизменить, чтобы усилить его вклад в рождаемость

Необходимо пересмотреть действующие меры поддержки "в пользу формирования значимого стимулирующего инструмента"

08 октября 2025, 12:30, ИА Амител

В России необходимо актуализировать подход к выплате материнского капитала, чтобы стимулировать рождение вторых и последующих детей. Об этом в интервью РБК заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Он подчеркнул, что маткапитал с момента введения в 2007 году уже выполнил свою функцию по стабилизации и росту рождений, но "не начался рост вторых рождений".

«Мы сейчас думаем над тем, как нам развивать материнский капитал с тем, чтобы усилить его вклад в демографию», – указал Котяков.

Министр считает, что маткапитал необходимо видоизменить, для чего придется пересмотреть действующие сегодня меры поддержки рождаемости "в пользу формирования значимого стимулирующего инструмента".

В частности, как отметил Котяков, закредитованность россиян сильно сдерживает рождаемость. Поэтому меры господдержки должны стать доступными для семей вне зависимости от финансовых обязательств перед банками.

Напомним, маткапитал в 2026 году проиндексируют на 6,8%. За рождение первого ребенка будут выплачивать 737,2 тыс. рублей, за второго – 974,1 тыс. рублей.