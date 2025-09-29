Маткапитал на первого ребенка вырастет до 737 тысяч рублей

Помимо этого, единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 28 773 рублей

29 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 1 февраля 2026 года в России произойдет индексация социальных выплат, включая материнский капитал, сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению Министерства труда РФ, выплаты будут увеличены на уровень фактической инфляции, который, по прогнозам, составит 6,8%.

В результате индексации:

материнский капитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей;

выплата на второго ребенка достигнет 974,1 тысячи рублей (если семья не получала маткапитал на первенца);

единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 28 773 рублей.

Данная мера является частью регулярной индексации социальных выплат, которая проводится в соответствии с законодательством РФ для сохранения реальной покупательной способности социальных пособий.

