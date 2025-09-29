Маткапитал на первого ребенка вырастет до 737 тысяч рублей
Помимо этого, единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 28 773 рублей
С 1 февраля 2026 года в России произойдет индексация социальных выплат, включая материнский капитал, сообщает РИА Новости.
Согласно заявлению Министерства труда РФ, выплаты будут увеличены на уровень фактической инфляции, который, по прогнозам, составит 6,8%.
В результате индексации:
- материнский капитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей;
- выплата на второго ребенка достигнет 974,1 тысячи рублей (если семья не получала маткапитал на первенца);
- единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 28 773 рублей.
Данная мера является частью регулярной индексации социальных выплат, которая проводится в соответствии с законодательством РФ для сохранения реальной покупательной способности социальных пособий.
Это уже не лазейка для мигрантов , а оооочень широкие ворота
Вижу, что уже точно не треснет...
Сейчас можно родиться за деньги, умереть за деньги, человеческая жизнь конвертируется ...только как без денег выжить в этом промежутке под названием жизнь? Наши зарплаты не для жизни, для существования.