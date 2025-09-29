НОВОСТИОбщество

Маткапитал на первого ребенка вырастет до 737 тысяч рублей

Помимо этого, единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 28 773 рублей

29 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
С 1 февраля 2026 года в России произойдет индексация социальных выплат, включая материнский капитал, сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению Министерства труда РФ, выплаты будут увеличены на уровень фактической инфляции, который, по прогнозам, составит 6,8%.

В результате индексации:

  • материнский капитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей;
  • выплата на второго ребенка достигнет 974,1 тысячи рублей (если семья не получала маткапитал на первенца);
  • единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 28 773 рублей.

Данная мера является частью регулярной индексации социальных выплат, которая проводится в соответствии с законодательством РФ для сохранения реальной покупательной способности социальных пособий.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина объяснила, почему размер маткапитала не поднимут до 1 млн рублей.

Гость

17:34:07 29-09-2025

Это уже не лазейка для мигрантов , а оооочень широкие ворота

Гость

20:05:52 29-09-2025

Вижу, что уже точно не треснет...

Гость

22:57:38 29-09-2025

Сейчас можно родиться за деньги, умереть за деньги, человеческая жизнь конвертируется ...только как без денег выжить в этом промежутке под названием жизнь? Наши зарплаты не для жизни, для существования.

