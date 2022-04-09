185 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 185 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 263 572 человек, сообщает оперштаб.

Выздоровели за весь период 248 267 пациентов, в том числе 655 — за последние сутки.

Скончались ещё пять заражённых. Всего в регионе зарегистрировали 10 089 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 137 человек, из них 56 — на ИВЛ. В ковидных и инфекционных госпиталях края свободны 377 коек.