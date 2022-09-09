730 случаев ковида выявили в Алтайском крае за сутки
727 человек выздоровели
9 сентября 2022, 15:39, Никита Черников
В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 730 случаев коронавируса, 67 человек госпитализировали, сообщает оперштаб.
Из больниц выписали ещё 727 пациентов. Летальных исходов не зафиксировали.
В целом по стране суточный прирост заражённых составил более 52,1 тыс. случаев, скончались 96 человек.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что жители региона стали в три раза чаще обращаться к медикам из-за роста заболеваемости COVID-19.
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