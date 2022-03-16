Американская фармкомпания прекратила поставку некоторых лекарств в Россию

Крупная фармацевтическая компания Eli Lilly, специализирующаяся на производстве лекарств для больных диабетом и раком, объявила о том, что приостанавливает свои клинические испытания и ввоз неосновных своих лекарств на территорию Российской Федерации.

Помимо этого, компания сворачивает рекламную деятельность на территории страны и замораживает все свои инвестиции. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте фармкомпании.

Отдельно в этом заявлении отмечается, что сейчас основная деятельность в России связана с обеспечением жизненно необходимыми лекарствами больных раком и диабетом. При этом всю прибыль от российских продаж лекарств собственники компании обещают направить в организации, специализирующиеся на оказании гуманитарной помощи.

Ранее компания Elly Lilly уже реагировала на ситуацию, связанную с продолжающейся военной спецоперацией России на Украине. Компания сделала крупное пожертвование таких жизненно необходимых лекарств, как инсулин. Кроме того, в опубликованном заявлении компания делает акцент на безопасности своих сотрудников.